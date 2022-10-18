Знакомьтесь – новый претендент на пост министра финансов

Иногда нам может показаться, что все это уже было, все это мы слышали и прекрасно знаем… Но порой даже самые бывалые избиратели диву даются, узнавая о фантастических планах потенциальных народных избранников на будущее Израиля.

Вот и господин Ицхак Гольдкнопф, новый лидер партии Яадут ха-Тора, сменивший на этом посту Якова Лицмана… Доселе относительно неизвестная фигура на поле политических игр, господин Гольдкнопф на днях поразил наших сограждан своими неожиданными заявлениями в интервью нескольким израильским СМИ.

«Мы будем руководить страной, как во времена Царя Давида» – сообщил он. Конечно, израильскому избирателю не привыкать к странностям, нас уже чем только не стращали, но царево правление до сих пор нам не обещал никто. Здесь будет уместным обратить внимание на тот факт, что господин Гольдкнопф (золотая кнопка в переводе с немецкого) абсолютно уверен, что его партия будет среди тех, кто будет руководить страной после выборов. Он твердо верит в победу Нетаниягу, а вместе с ним – и его партии, которая, наконец-то, сможет снова порулить этим погрязшим в светской жизни кораблем по имени государство Израиль.

Несмотря на полное отсутствие какого бы то ни было образования и политического опыта, он, не стесняясь, заявил, что претендует на пост министра финансов, а в худшем случае — на пост министра строительства либо министра здравоохранения в новом правительстве. По его мнению, через 30 лет религиозный сектор будет руководить государством, и граждане будут этому несказанно рады.

Гольдкнопф уже встречался с Нетаниягу и заручился обещаниями получить все то, что, по его мнению, положено религиозным учебным заведениям, упорно не желающим обучать религиозных детей основным дисциплинам. Все – это бюджеты, без каких-либо ограничений и оговорок.

Кстати, у Гольдкнопфа довольно любопытное понимание того, что такое основные дисциплины. По его словам, это никакая не математика и не английский… и вообще, возмущается он – кто решил, что это такое? «Пришли пару людей, которые решили, что они главные в государстве Израиль и они же решили, что такое основные дисциплины. Какие основные предметы есть в детском саду? Кубики? Пластилин?» – вопрошает он. Гольдкнопф явно лукавит, убегая от прямого ответа на вопрос, почему в религиозных учебных заведениях плодят невежество и, судя по всему, не собираются изменять этой привычке.

По его мнению, необязательно изучать основные дисциплины, чтобы научиться отправлять электронную почту, потому что он сам умеет — выучил пару слов и немного букв на английском после 50-и лет… Да, именно так. И все прекрасно. Большего не надо. Теперь у него прямая дорога в руководство министерства финансов…

Мало того, Гольдкнопф уверен в том, что дети из обычных школ мало что знают, по сравнению с учениками религиозных заведений. Он вообще категоричен в своем мнении по целому ряду вопросов: никаких реформ у Стены Плача, нелимитированный вход на гору Мерон, никакого общественного транспорта по субботам. Он даже умудрился заявить, что учить Тору куда тяжелее, чем воевать на передовой. Именно поэтому он считает, что учащихся ешив необходимо уравнять в правах с отслужившими в армии солдатами, как минимум по вопросу оказания помощи в решении квартирного вопроса. Никогда не служивший в армии, Гольдкнопф презрительно относится к тем, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы обеспечить безопасность граждан этой страны. И его лично в том числе.

Гольдкнопф мечтает о возвращении к добрым старым временам царя Давида. По его словам, Давид хотел, как лучше. Для народа. Возможно, так оно и было. Проблема в том, что политики, типа Гольдкнопфа, хоть и чтят царя Давида, но делают лучше только для себя. И, разумеется, для потенциальных партнеров по коалиции во главе с Нетаниягу. Народ здесь абсолютно ни при чем. Особенно светский.

Ни Лапид, ни Ганц, увлекшись заигрываниями с ортодоксами в погоне за креслом премьера, не осуждают возмутительные высказывания нового предводителя Яадут а-Тора. Теперь абсолютно ясно, что вопрос будущего нашего государства и его приоритетов заботит только одну партию, на деле отстаивающую равное распределение прав и обязанностей для всех секторов израильского общества. Либерман и НДИ – единственные, кто бьют тревогу о будущем нашей страны, если такие люди, как Гольдкнопф смогут прийти к власти. Только широкое представительство Наш дом Израиль в Кнессете в силах это предотвратить.

Помните об этом в день выборов 1 ноября и проголосуйте буквой «ламед» — ל. От того, как каждый из вас поведет себя в этот день, зависит будущее нашей страны.

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