56-летняя Элизабет Херли удивила сеть своим видом

На праздники Херли выбрала смелый образ от Versace. Платье с опасным декольте и разрезом на ноге нереально подошло красотке.
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Образ был идеальным и его даже не портил ортез на ноге.
Поклонников не смутил достаточно откровенный вид звезды, они пишут ей восторженные комплименты, восхищаются ее видом и желают скорейшего выздоровления.
Напомним, что «Курсор» писал ранее о том, что семья Кардашьян возвращается на экраны с новым шоу.
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