56-летняя Элизабет Херли удивила сеть своим видом

Фейерверк на Новый год Фото: pixabay.com

Голливудской актрисе уже 56 лет, но на вид никогда не дашь больше 40. На Рождество она поделилась эффектным фото, вызвав бурную реакцию в сети.

На праздники Херли выбрала смелый образ от Versace. Платье с опасным декольте и разрезом на ноге нереально подошло красотке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Образ был идеальным и его даже не портил ортез на ноге.

Поклонников не смутил достаточно откровенный вид звезды, они пишут ей восторженные комплименты, восхищаются ее видом и желают скорейшего выздоровления.

Напомним, что «Курсор» писал ранее о том, что семья Кардашьян возвращается на экраны с новым шоу.

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