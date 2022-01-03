Дэниел Рэдклифф рассказал в кого был влюблён на съёмках Гарри Поттера

Фанаты с нетерпением ждали выхода спец эпизода «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс» и были удивлены некоторым фактам, которые узнали из ленты.

Например, актер сыгравший Гарри Поттера признался, что был влюблен в одну из коллег по фильму. Конечно всем на ум сразу приходит Эмма Уотсон, сыгравшая лучшую подругу Гермиону Грейнджер, однако это не так. Личность возлюбленной Рэдклиффа вас удивит, ведь она старше актера на 23 года и это Хелена Бонем Картер.

Хелена сыграла Беллатрису Лестрейндж — отрицательного персонажа, убившего крестного Гарри Поттера.

Рэдклифф рассказал, что был восхищен актерской игрой Хелены и влюбился в актрису и ее талант с первого взгляда и до сих пор с трепетом вспоминает съемки с ней.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры Гарри Поттера.

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