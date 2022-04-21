Джонни Депп рассказал об издевательствах со стороны Эмбер Херд

Джонни Депп обвинил свою бывшую жену Херд в клевете на него, когда она написала статью в Washington Post в декабре 2018 года о том, что она пережила домашнее насилие.

Актер Джонни Депп, давая в среду показания по делу о клевете на 50 миллионов долларов против своей бывшей жены Эмбер Херд, заявил, что именно она стала агрессивной, когда их отношения испортились, бросая оскорбления, которые иногда перерастали в пощечину или толчок.

По словам Деппа, во время одной ссоры он бросил бутылку водки, которая разбилась о стену. Затем Херд схватила бутылку водки и бросила ее в руку Деппа, порезав ему средний палец правой руки, сказал он.

Депп сказал, что начал писать на стене кровью, которая текла из его пальца. По его словам, он писал напоминания о «лжи», которую говорила ему Херд.

Присяжным была показана фотография травмы, которая была устранена хирургическим путем.

После подробного описания их раннего романа во время дачи показаний во вторник, Депп вернулся на свидетельскую трибуну в суде Вирджинии и сказал, что поведение Херд изменилось. По словам Деппа, у пары часто возникали ссоры, которые включали «унизительное обзывание» и «издевательства» с ее стороны.

Курсор также писал, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли во Флориде пышную еврейскую свадьбу. Звезда футбола Дэвид Бекхэм, как сообщается, читал благословение на иврите, а его сын заходил под хупу и разбивал стекло на свадьбе с дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельца.