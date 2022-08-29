Издевательство по-каталонски: новая девушка Жерара Пике станцевала под песню Шакиры

Новая девушка испанского футболиста Жерара Пике станцевала под хит его бывшей девушки Шакиры. Об этом нформирует Daily Mail.
Отмечается, что 23-летняя студентка Клара Чиа Марти опубликовала в своих соцсетях видео, на котором танцует в черном бикини под песню 45-летней колумбийской певицы Шакиры Te Felicito.
После скандала и волны негатива от пользователей Сети новая возлюбленная футболиста «Барселоны» закрыла свою страницу в соцсети, однако пользователи успели сохранить ролик.
Как сообщал Курсор, в сентябре 2021 года в одном из парков Барселоны на всемирно известную певицу Шакиру напали дикие кабаны. В момент нападения Шакира гуляла по парку с 8-летним сыном Миланом.
На своей странице в Instagram певица сообщила, что кабаны утащили с собой ее сумку с мобильным телефоном. Тем не менее, позднее вещи удалось обнаружить.
«Посмотрите, во что два кабана, которые напали на меня в парке, превратили мою сумку», – написала Шакира, попросив сына подтвердить ее слова.
Ни певица, ни ребенок в результате инцидента не пострадали.
Также Курсор писал о том, что знаменитый футболист Барселоны Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос организовали и провели в Испании первый в мире чемпионат мира по игре в воздушный шарик.
Соревнования проходили на площадке размером 8 на 8 метров, в центре которой находились диваны, автомобиль и другие предметы, призванные мешать игрокам.
Главным правилом игры было удержание шарика в воздухе как можно дольше. При этом мешать соперникам было запрещено. Игрок получал очко, если другой спортсмен не успевал отбить шарик и он касался пола.
В чемпионате приняли участие представители 32 стран, а главный приз достался представителям Перу.