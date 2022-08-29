Издевательство по-каталонски: новая девушка Жерара Пике станцевала под песню Шакиры

Новая девушка испанского футболиста Жерара Пике станцевала под хит его бывшей девушки Шакиры. Об этом нформирует Daily Mail.

Отмечается, что 23-летняя студентка Клара Чиа Марти опубликовала в своих соцсетях видео, на котором танцует в черном бикини под песню 45-летней колумбийской певицы Шакиры Te Felicito.

После скандала и волны негатива от пользователей Сети новая возлюбленная футболиста «Барселоны» закрыла свою страницу в соцсети, однако пользователи успели сохранить ролик.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2021 года в одном из парков Барселоны на всемирно известную певицу Шакиру напали дикие кабаны. В момент нападения Шакира гуляла по парку с 8-летним сыном Миланом.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что кабаны утащили с собой ее сумку с мобильным телефоном. Тем не менее, позднее вещи удалось обнаружить.

«Посмотрите, во что два кабана, которые напали на меня в парке, превратили мою сумку», – написала Шакира, попросив сына подтвердить ее слова.

Ни певица, ни ребенок в результате инцидента не пострадали.

Также Курсор писал о том, что знаменитый футболист Барселоны Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос организовали и провели в Испании первый в мире чемпионат мира по игре в воздушный шарик.