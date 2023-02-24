Известный бойз-бэнд 90-х снова выступит в Израиле

Прошло пять долгих лет с тех пор, как группа в последний раз выступала в Израиле.

Backstreet Boys объявили о своем мировом турне 2023 года, включая выступление в Израиле. Группа в тертий раз посетит Израиль и порадует своих фанатов. Группа уже выступала в Раанане в 2015 году и в Ришон ле-Ционе в 2018 году.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Backstreet Boys дадут один концерт только в Израиле, 13 мая, в рамках своего предстоящего «#DNAWorldTour», который пройдет в Исландии, Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а также Европа.

Соблюдающие Шаббат фанаты на странице Backstreet Boys Israel в Facebook были обеспокоены тем, что концерт начинается в 19:00, время, указанное на странице продажи билетов, то есть за час до окончания Шабата, что затрудняет посещение концерта. Но представитель по связям с общественностью промоутеров концерта Live Nation Israel ответил, что двери откроются в 19:00, а концерт начнется в 21:30, что позволит всем фанатамв успеть на концерт вовремя.

Билеты на концерт Backstreet Boys продаются через Ticketmaster.

Билеты на концерт группы в Израиле в 2018 году были распроданы за четыре дня.

Ранее Курсор писал, что легендарная рок-группа возвращается в Израиль. Легендарная американская рок-группа Guns N’ Roses анонсировала концерт в Израиле, который состоится 5 июня 2023 года в парке Яркон в Тель-Авиве, в рамках мирового турне.