Известный телеведущий пояснил, почему Пугачева молчит о войне: «Она обиделась»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева до сих пор не озвучила свою позицию касаемо войны в Украине. Скорее всего, она немного в обиде на Украину, так как власти страны на некоторое время запретили ей гастролировать.

Об этом в интервью Алине Доротюк на YouTube заявил известный украинский телеведущий Олег Панюта.

В то же он что считает весьма значимым решение знаменитости покинуть пределы родины буквально в первые дни полномасштабного вторжения армии путина* в Украину.

«Было время, когда она отсутствовала в Украине больше 10 лет. После окончания этого перерыва я был на одном из этих концертов. Выйдя на сцену в «Дворце спорта» она, в первую очередь, сказала: «Привет, киевляне!» Вы не в обиде на меня?». После того, как зал дал отрицательный ответ, она продолжила: «Хорошо, в таком случае и я на вас не в обиде», — процитировал Панюта.

Следует напомнить, что муж Аллы Борисовной, шоумен и юморист Максим Галкин, одним из первых жестко раскритиковал вторжение российской армии в Украину. После этого он со своей семьей выехал сначала в Израиль, а затем в Латвию. При этом он выступает с гастролями за рубежом, а часть своего гонорара постоянно перечисляет на счета помощи украинским беженцам.

Не так давно Галкин дал концерт в латвийской Юрмале, где не упустил шанс потроллить представителей российской диаспоры. Он сказал, что приступил к изучению латышского языка, так как россияне следят за каждым словом, сказанным им во время концертов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!