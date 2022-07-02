Ким Кардашьян сверкнула пышными формами в новом бикини

41-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам свои пышные формы в бикини из новой коллекции своего бренда SKIMS.

На странице в социальной сети Instagram американская бизнесвум опубликовала несколько снимков, на которых позирует в двух соблазнительных луках.

На первом кадре Ким Кардашьян стоит напротив зеркала в ванной комнате в одном бикини цвета металлик, который подчеркивает ее пышные формы. Свой образ знаменитость дополнила стильными очками с оправой серебристого цвета, а волосы собрала в низкий пучок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian (@kimkardashian)

Также американская звезда поделилась фотографиями, на которых стоит в черном платье, обтягивающим ее фигуру с вырезами на бедрах, продемонстрировав отсутствие нижнего белья. Ким стояла возле окна и позировала с видом на море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian (@kimkardashian)

«Курсор» писал ранее, что по данным Forbes, американская знаменитость Ким Кардашьян увеличила свой собственный капитал примерно на 600 миллионов долларов. Сейчас состояние 41-летней звезды реалити-шоу оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов.

Еще мы писали, что американская модель Ким Кардашьян посетит Израиль для участия в бар-мицве сына бизнесмена Шауля Накаша на Галилейском море, которая состоится 13 октября 2022 года.