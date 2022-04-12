Ксения Собчак была замечена в Израиле

Ксения Собчак как бы не старалась это скрыть, вновь была замечена на улицах Израиля.
Об этом сообщает.
Вчера известная телеведущая заявляла, что летит не конкретно в Израиль, а просто ее рейс проходит через эту страну. Однако как пошутили в сети, «рейс проходил через улицы Израиля».
Также сегодня в Тель-Авив-Яффо был замечен бывший муж Ксении — Максим Виторган. Он вместе с дочкой и сыном был замечен ресторане «Старик и Море», хозяин которого спонсирует арабских террористов.
Курсор ранее писал, что у Андрея Макаревича в Израиле родился сын. Еще в 2019 году известный российский музыкальный исполнитель женился на израильтянке. Журналистка Эйнат Кляйн стала его четвертой женой.
Кроме того, стало известно, куда сбежали Пугачева и Галкин. Популярная звездная пара Пугачева-Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной и, видимо, сейчас находятся вместе со своими детьми в Израиле.
Также сообщалось, что Зеленский рассказал, как можно завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну можно закончить только посредством прямого диалога с президентом рф путиным на основе взаимного компромисса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!