Ксения Собчак была замечена в Израиле

Одна из самых известных телеведущих россии — Ксения Собчак — была вновь замечена в стране. Интересно, что не так давно звезда получила израильское гражданство.

Ксения Собчак как бы не старалась это скрыть, вновь была замечена на улицах Израиля.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Вчера известная телеведущая заявляла, что летит не конкретно в Израиль, а просто ее рейс проходит через эту страну. Однако как пошутили в сети, «рейс проходил через улицы Израиля».

Также сегодня в Тель-Авив-Яффо был замечен бывший муж Ксении — Максим Виторган. Он вместе с дочкой и сыном был замечен ресторане «Старик и Море», хозяин которого спонсирует арабских террористов.

Курсор ранее писал, что у Андрея Макаревича в Израиле родился сын. Еще в 2019 году известный российский музыкальный исполнитель женился на израильтянке. Журналистка Эйнат Кляйн стала его четвертой женой.

Кроме того, стало известно, куда сбежали Пугачева и Галкин. Популярная звездная пара Пугачева-Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной и, видимо, сейчас находятся вместе со своими детьми в Израиле.