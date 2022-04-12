Ксения Собчак была замечена в Израиле

21:40, Вчера
Шоу-бизнес, Новости Израиля
Ксения Собчак фото
Фото: depositphotos.com

Одна из самых известных телеведущих россии — Ксения Собчак — была вновь замечена в стране. Интересно, что не так давно звезда получила израильское гражданство.

Ксения Собчак как бы не старалась это скрыть, вновь была замечена на улицах Израиля.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Вчера известная телеведущая заявляла, что летит не конкретно в Израиль, а просто ее рейс проходит через эту страну. Однако как пошутили в сети, «рейс проходил через улицы Израиля».

Также сегодня в Тель-Авив-Яффо был замечен бывший муж Ксении — Максим Виторган. Он вместе с дочкой и сыном был замечен ресторане «Старик и Море», хозяин которого спонсирует арабских террористов.

Курсор ранее писал, что у Андрея Макаревича в Израиле родился сын. Еще в 2019 году известный российский музыкальный исполнитель женился на израильтянке. Журналистка Эйнат Кляйн стала его четвертой женой.

Кроме того, стало известно, куда сбежали Пугачева и Галкин. Популярная звездная пара Пугачева-Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной и, видимо, сейчас находятся вместе со своими детьми в Израиле.

Также сообщалось, что Зеленский рассказал, как можно завершить войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну можно закончить только посредством прямого диалога с президентом рф путиным на основе взаимного компромисса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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