Илон Маск предложил главе Twitter дебаты

На прошлой неделе Маск заявил, что готов вернуться к переговорам о покупке Twitter при одном условии. Маск опубликовал свое предложение в Twitter.

Бизнесмен Илон Маск предложил главе Twitter Парагу Агравалу публично обсудить истинную долю фальшивых аккаунтов в социальной сети. Миллиардер заявил, что Агравал должен доказать общественности, что процент ботов в Twitter не превышает 5%.

Маск опубликовал свое предложение в Twitter. Он также запустил социальный опрос на своем аккаунте. Предприниматель спросил своих подписчиков, считают ли они цифру в 5% реальной.

На прошлой неделе Маск заявил, что готов вернуться к переговорам о покупке Twitter при одном условии. Руководство Twitter должно публично объяснить, как проводилась выборка для определения процента фальшивых аккаунтов и метод, использованный для проверки их подлинности. Если цифра в 5% в отчете Twitter окажется недостоверной, Маск навсегда откажется от покупки сервиса микроблогов.

«Курсор» писал, что Илон Маск заявил, что платформа для сотрудников Twitter должна быть построена по образцу китайского WeChat.

Наш сайт ранее сообщал, что Илон Маск планирует запустить на Марс тысячи ракет.