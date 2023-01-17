Новый «Шрек» находится в разработке – инсайдер

После успешного проката мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» было принято решение о создании продолжения легендарной серии мультфильмов о зеленом великане Шреке.

Об этом сообщил голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

По его словам, работа над проектом идет полным ходом. Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (Фион) и Антонио Бандерас (Кот в сапогах) уже подписали контракты на возвращение в пятой части фильма.

Пока что неизвестно, когда именно можно ожидать «Шрек 5» и о чем именно будет эта лента. Последняя часть называлась «Шрек навсегда» и вышла в 2010 году.

«Курсор» сообщал, что новый сериал «Одни из нас» получил самый высокий рейтинг в истории IMDb.