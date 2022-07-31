«Песни еврейского местечка» прозвучат в Израиле

В этом году в нашей стране осенние праздники будут более продолжительными, чем обычно, потому что в конце октября в Израиль с особенной программой приезжает композитор, артист, певец и хранитель песенной традиции на идиш — Ефим Александров.

Прошлые выступления Александрова в нашей стране прошли 7 лет назад с огромным успехом. И вот, наконец, автор, художественный руководитель и режиссёр проекта «Песни еврейского местечка», возвращается в Израиль с большим гастрольным туром, который пройдет с 24 октября по 5 ноября в 10 городах по всей стране!

Проекту «Песни еврейского местечка» уже более 20 лет! Мировая пресса единодушно признала его уникальным, не имеющим аналогов в мире музыкальным проектом на языке идиш, а сам его создатель Ефим Александров был удостоен множества отечественных и зарубежных наград и званий.

Но сама идея «Песен» возникла и начала развиваться еще раньше. Началось все в 90-х годах прошлого века в театре Владимира Винокура, в котором Ефим Александров проработал почти 10 лет не только в качестве артиста, но и в качестве режиссера номеров и программ. Созданный им пародийный номер на еврейскую тему для гастролей в Австралии и который по понятным причинам показывали потом исключительно за рубежом – прошел на ура. Затем возникает цикл еврейских песен, который потом превратится в целое отделение, в рамках юмористических программах театра Владимира Винокура. Именно благодаря поддержке Винокура программа «Песни еврейского местечка» начала прорастать и превратилась в культурологический музыкальный проект, направленный на сохранение еврейского культурного наследия.

В 2001 году под патронажем Международного благотворительного фонда Юрия Башмета состоялась премьера концерта «Песени еврейского местечка». В ту первую программу были включены не только народные песни, сочинённые в еврейском местечке на языке идиш, но и песни, написанные выходцами из еврейских местечек, разъехавшимися по свету после отмены черты оседлости.

С тех пор было создано несколько концертных программ, прошли сотни представлений «Песен еврейского местечка» в США, Канаде, Германии, Израиле, Австралии, в странах СНГ.

«Для меня песни местечка — не только еврейские. Мои родители пели песни на идише, на украинском, польском языках… Это тоже песни местечка моего детства. Поэтому на концерте я буду петь на разных языках», говорит Ефим Александров.

Прелесть этого музыкального проекта в том, что совсем необязательно понимать язык, чтобы песня «зацепила». В еврейских песнях заключена особая солнечная сила, пробивающая тьму страха и уныния. Мелодии о любви и страданиях, о доме и тяжелой судьбе, о маме, о детях, о надежде – наша волшебная музыка, помогающая этносу выжить.

За 20 летнюю историю существования проекта «Песни еврейского местечка» Ефим Александров представил израильской публике множество тематических музыкальных программ. Новая программа, которую Александров представит в Израиле, откроет совершенно новые грани сольного творчества артиста. Публику ждёт задушевная встреча с самыми любимыми песнями на идиш, а также украинском и других языках из музыкальных альбомов разных лет. Особое место в программе отведено также и музыкальным премьерам. В концерте также прозвучат прекрасные стихи, весёлые истории из жизни еврейских местечек. Впервые за все эти годы артист во время концерта расскажет о творческом пути проекта, ответит на ваши вопросы.

Концерты-встречи с Ефимом Александровым пройдут:

24.10, понедельник — Ашкелон, Матнас Вольденберг Ашкелон20:00

25.10, вторник Ноф а-Галиль (Нацерет-Илит), Матнас Беркович, 20:00

26.10, среда — Ришон ле-Цион, Мофет, 20:00

27.10, четверг — Маалот Таршиха, Гехаль а-Тарбут, 20:00

29.10, суббота – Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

31.10, понедельник – Хайфа, Бейт-Наглер, 20:00

1.11, вторник — Петах-Тиква, Шарет, 20:00

2.11, среда – Нетания, Гехаль а-Тарбут — Аудиториум, 20:00

3.11, четверг — Беэр-Шева, Гехаль а-Тарбут Гистадрута, 20:00

5.11, суббота – Хадера, Гехаль а-Тарбут — Зал «Рене Шени», 20:00

Организатор гастролей в Израиле – продюсерская компания YM Production под руководством Марка Юрика.

Билеты в кассе «Браво» здесь https://cursor.kassa.co.il/announce/72361