Уилл Смит снова извинился за пощечину Крису Року

Смит также извинился перед семьей Рока и особенно перед его матерью Розали, которая была в ужасе от того, что ее сын пострадал, и сказала СМИ: «Когда он дал пощечину Крису, он дал пощечину всем нам. Он действительно дал пощечину мне».

Актер Уилл Смит в пятницу принес новые извинения Крису Року за пощечину во время телепередачи «Оскар», заявив в новом видео, что его поведение было «неприемлемым» и что он обратился к комику, чтобы обсудить инцидент, но ему сказали, что Рок не готов.

«Нет ни одной части меня, которая бы считала, что это был правильный способ поведения в тот момент», — сказал Смит в менее чем шестиминутном видео, опубликованном в пятницу в Интернете. Я глубоко раскаиваюсь и пытаюсь раскаиваться, не стыдясь себя».

Року он сказал: «Я здесь, когда вы будете готовы поговорить».

Смит, одетый в рубашку-поло и белую кепку, говорил прямо в камеру, отвечая на заранее выбранные вопросы о своем поведении на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта, когда он дал пощечину ведущему Року после того, как комик упомянул о прическе Джады Пинкетт Смит, жены Смита.

Смит также извинился перед Тони Роком, младшим братом Криса.

Курсор ранее сообщал, что Уиллу Смиту запретили посещать церемонию Оскар на протяжении десяти лет. Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока во время церемонии вручения «Оскара» в воскресенье вечером после того, как Рок пошутил о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит.