Впервые в Израиле! Led Zeppelin Symphonic

В середине прошлого века, когда рок начал покорять сердца людей по всему миру, ему часто противопоставляли классическую и, в частности, симфоническую музыку. Минуло несколько десятилетий, и вот в роке уже появилась своя классика, хеви-металл группы цитируют великих композиторов прошлого, а симфонические оркестры исполняют современные рок-композиции. А выигрывают от всего этого, конечно же, слушатели…

17 ноября в Израиле впервые пройдет уникальное шоу Led Zeppelin Symphonic. Три знаменитых британских музыканта – Питер Элдридж, Джесс Смит и Молли Марриотт из лондонского Вест-Энда – исполнят лучшие произведения Led Zeppelin в сопровождении своей рок-группы и Симфонического оркестра Раананы, дирижировать которым будет Ричард Сидвел из Лондона.

После феноменального успеха шоу в Лондонском Палладиуме и Афинском Акрополе, после аншлагов в престижных залах Болгарии и Армении в этом году, проект приезжает к нам, чтобы порадовать израильских зрителей любимыми хитами в живом исполнении. После гастролей в Израиле запланированы концерты в Париже, Лилле и Лионе во Франции.

Участники проекта подготовили для нас 20 известных композиций группы Led Zeppelin, таких как: Whole Lotta Love, Kashmir, Stairway to Heaven, Black Dog, Rock & Roll, Dazed & Confused, Ramble On, Good times, Bad times, Immigrant song, Since I’ve been loving you.

Легендарная британская группа Led Zeppelin является частью пантеона рок-вселенной, одними из основателей и непререкаемых авторитетов хард-рока и предшественниками жанра хеви-металл. Группа продала 200 миллионов пластинок по всему миру, оставила свой глубокий след в истории и вдохновила трех современных музыкантов дать новую жизнь любимым произведениям уже не одного поколения слушателей и поклонников коллектива.

Длинноволосый и покрытый татуировками Питер Элдридж — известный британский певец и актер, игравший в популярных мюзиклах в лондонском Вест-Энде. Среди прочего, он был солистом мюзикла All You Need Is Love о группе The Beatles и принимал участие в шоу Hats Off To Led Zeppelin, которое имело невероятный успех в Великобритании с 2009 по 2019 год. Питер – не только обладатель космического голоса, но и настоящий знаток Led Zeppelin, который воспевает своих кумиров и передает другим силу, вращающую его внутреннюю музыкальную вселенную.

Второй солист, Джесс Смит — британский поэт и музыкант, игравший различные роли в мюзиклах The Classic Rock Show, Romances и других. За свою богатую карьеру Джесс выступал на многих престижных сценах – в лондонском Альберт-холле, на арене Уэмбли, Мюнхенском стадионе и других.

Молли Мариотт, третий и очень важный столп шоу, — известная в Великобритании актриса и певица, дочь вокалистки и рок-гитариста, продолжающая семейную традицию. В последние годы она выступала на сцене с такими живыми легендами, как Марк Нопфлер, Ван Моррисон и др. И даже с самим Робертом Плантом!

«Эпично! Удивительно! Взрыв чувств!» — таково краткое определение Led Zeppelin Symphonic. Уникальность этого шоу, по мнению критиков, заключается не только во впечатляющем исполнении классических хитов Led Zeppelin. Трио во главе с Питером Элдриджем создает новые захватывающие интерпретации любимых композиций, и публика по всей Европе аплодирует им стоя. В Болгарии фанаты даже стояли под дождем, чтобы почувствовать мурашки по коже от звуков вечных мелодий и рифов и послушать мощный голос Питера Элдриджа.

Это новое прочтение классики, которое не просто осмеливается перепеть оригинал, но и обогащает его. Зрелище в другом измерении, настолько же близкое, насколько и далекое от галактики Роберта Планта. И в немалой степени это достигается соединением рока и симфонического оркестра.

В израильском концерте примет участие «Симфонет Раанана» — превосходный оркестр с именем и заслугами, уникальный голос в мире израильской классической музыки. Дирижировать им будет маэстро Ричард Сидвел, прославленный британский музыкант, создатель другого невероятно успешного мирового шоу – Queen Symphonic.

Единственное шоу Led Zeppelin Symphonic состоится 17 ноября 2022 в 21:00, Гейхал а-Тарбут, Тель-Авив

Билеты — в кассе «Браво» https://cursor.kassa.co.il/announce/Led-Zeppelin-Symphonic

Гастроли организованы агентством YM Production и фирмой S.T. Standard