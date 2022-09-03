Южноафриканский композитор обвинил Меган Маркл во лжи

Лебоханг Мораке, известный работой над саундтреками к фильмам «Король Лев», «Сила личности» и «Эпидемия», упрекнул герцогиню Сассекскую за то, что та сравнила себя с Нельсоном Манделой.

Южноафриканский продюсер и композитор Лебоханг Мораке, более известный как Лебо М., обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл во лжи.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что Мораке, известный работой над саундтреками к фильмам «Король Лев», «Сила личности» и «Эпидемия», упрекнул герцогиню Сассекскую за то, что та сравнила себя с легендарным южноафриканским борцом с апартеидом Нельсоном Манделой.

Так, на днях вышло большое интервью с Маркл, в котором она беседовала с журналистами о себе, своей карьере и своих отношениях с королевской британской семьей. В ходе обсуждения она сравнила себя с Нельсоном Манделой, знаменитым борцом с апартеидом, отметив, что некий южноафриканский актер сказал ей, что ее свадьба с принцем Гарри вызвала такой же ажиотаж в ЮАР, как и освобождение Манделы после многолетнего заключения. Это вызвало скандал.

Сначала внук покойного Манделы, Звеливелиле «Мандла» Мандела, сказал, что удивлен заявлениями Меган Маркл, и отметил, что ее «свадьба с белым принцем» и освобождение его деда из тюрьмы – события несравнимые. И никто не ликовал на улицах, как она рассказывала.

В интервью Меган Маркл рассказала, что о ликованиях ей сообщил некий актер из ЮАР на лондонской премьере фильма «Король Лев», но единственным южноафриканцем на премьере в Лондоне был известный композитор Лебоханг Мораке, который действительно общался с Меган и принцем Гарри, но это был минутный обмен любезностями и он точно не упоминал Нельсона Манделу.

«Я действительно был на премьере «Короля Льва» в 2019 году и встретил королевскую семью. Я не помню все подробности того разговора, ведь это было три года назад, но беседа длилась меньше минуты, но мы говорили о предстоящем визите членов королевской семьи в ЮАР и Ботсвану. Я единственный южноафриканец, напрямую связанный как с фильмами «Король Лев», так и с бродвейскими постановками», — сообщил Мораке.

Как сообщал Курсор, Меган Маркл анонсировала новую инициативу, согласно которой будут привлечены 40 активистов для того, чтобы помочь мотивировать 40 женщин продвинуться в профессиональной сфере.

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