Звезда Голливуда созналась, что волонтерство разрушило ее карьеру

По словам Шэрон Стоун, из-за работы с благотворительным фондом, помогающим больным СПИДом, она была вынуждена надолго прервать актерскую деятельность.

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что волонтерская деятельность разрушила ее карьеру.

Об этом сообщает американское издание People.

Отмечается, что 64-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» уточнила, что в 90-х начала работать с благотворительным фондом amfAR, помогающим больным СПИДом. Фонд в 1991 году основала звезда кинематографа, актриса Элизабет Тейлор. Несколько лет она была председателем организации. Позже ее сменила Шэрон Стоун. Однако во время работы с фондом номинантка на премию «Оскар» столкнулась с угрозами.

«Я работала с фондом 25 лет. Пока по телевизору не начали рекламировать лекарства против СПИДа, как аспирин. Это действительно разрушило мою карьеру. Я не работала восемь лет. Мне сказали, что если я снова скажу о презервативе, финансирование будет отменено. Мне постоянно угрожали, в том числе моей жизни. И я решила, что я должна продолжать это делать», — рассказала Стоун.

Несмотря на это, по словам актрисы, она ни о чем не жалеет.

Как известно, в 2020 году Шэрон Стоун получила премию «Наследие» от фонда Элизабет Тейлор, занимающегося борьбой со СПИДом.

Как сообщал Курсор, актриса Шэрон Стоун рассказала, что ей угрожают увольнением. Так, она требует обязательной вакцинации всех участников съемок нового проекта, в котором она также работает в Атланте.

Актриса отказалась сниматься, пока все участники не получат прививки. Именно поэтому она чувствует, что ее могут уволить.

Кроме того, сообщается, что Стоун будет баллотироваться в нацсовет Гильдии актеров США. Во многом в своей кампании она делает ставку на требования обязательной медицинской страховки. Особенно этот вопрос актуален во время пандемии COVID-19.

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