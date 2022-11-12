2023 год подарит большое счастье трем знакам Зодиака: мечты могут сбыться

11:02, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

2023 год принесет много приятных перемен трем уроженцам зодиакального круга. Они могут получить повышение на работе, улучшить свое финансовое положение и обрести настоящее счастье в любви.

По словам астрологов, повезет Ракам, Весам и Водолеям. Их мечты сбудутся, но только если они не побоятся рискнуть.

Об этом пишет santeplusmag.com.

Рак

Уроженцы этого знака станут любимчиками судьбы в 2023 году – особенно благоприятный период наступит для них весной. Раки могут задуматься о смене сферы деятельности, и удача будет на их стороне. Звезды сулят, что рожденные под этим знаком не только найдут дело по душе, но и смогут много зарабатывать. Перед ними откроются новые возможности. Раков ждет карьерный взлет, но им нужно быть готовыми учиться новому.

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