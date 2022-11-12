2023 год подарит большое счастье трем знакам Зодиака: мечты могут сбыться

Весы

2023 год подарит Весам шанс кардинально изменить свою жизнь – они успешно реализуют важный проект на работе и могут занять руководящую должность. Деньги буквально сами будут идти к ним в руки, чем стоит воспользоваться. Весам стоит задуматься о долгосрочных инвестициях, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Одинокие уроженцы знака могут встретить свою вторую половинку – они будут очень счастливы.

Водолей

Водолеи в следующем году получат очень выгодное предложение на работе – их ждет увеличение доходов и карьерный рост. Уроженцы знака проявят все свои способности и заведут полезные знакомства, что позволит расширить круг деловых контактов. Заработки Водолеев будут расти, а вместе с тем и их уверенность в своих силах. Некоторые могут задуматься о собственном бизнесе, и все получится. Одинокие Водолеи могут найти любовь, а те, кто в паре, задумаются о пополнении в семье.