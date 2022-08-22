Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 августа: кого ждут удача и большие деньги

Вместе с астрологами вы сможете выбрать наиболее успешную стратегию ведения дел.

Овен

Астрологи советуют Овнам быть внимательнее в отношении денег, призывая их к экономии и стратегическому планированию. Эмоциональные покупки и необдуманные расходы могут привести к большим неприятностям — если не сейчас, то позднее. Также в рабочем процессе Овны могут внезапно почувствовать странную усталость, которой не чувствовали ранее. Сейчас важно помнить, что рабочие проблемы должны оставаться на работе, иначе финансовые трудности дополнятся проблемами в семье.

Телец

Тельцам для успешного начала и завершения важных дел на финансовом и рабочем поприще понадобится больше энергии, сил и здоровья. Овны с 22 по 28 число рискуют столкнутся с непростыми ситуациями и дилеммами. Найти решение поможет простая логика: астрологи советуют рассмотреть проблемы под разными углами, чтобы найти наилучший вариант выхода финансового или рабочего из кризиса. Гарантом успеха станет трудолюбие и ответственность.

Близнецы

Близнецам в коне августа обязательно следует помнить об энергетических законах успеха. С их помощью люди данного Знака смогут притягивать деньги гораздо эффективнее. Предстоящая неделя будет весьма неоднозначной для представителей данного Знака: ретроградный Уран может привести к денежным проблемам, а нахождение Венеры в Знаке Льва все еще лишает Близнецов физических сил. Отправляться в командировки и перерабатывать пока не стоит. Для успеха в делах потребуется привести к гармонии внутреннее состояние, тогда все останется на местах.

Рак

Расточительство способно будет нанести финансовому состоянию Раков непоправимый вред, ровно как и настроению с удачей. Лучше пока отказаться от трат и настроиться на работу, выполнение обязанностей. Судьбой управляют не только планеты, но также сила разума и подсознания. Это значит, что Ракам следует больше времени думать о чем-то хорошем и верить в свой успех. Если представители данного Знака не утратят веру в себя, то смогут остаться на плаву или даже увеличить свои доходы, найти новое хобби и обрести мотивацию, поставив перед собой новые цели.

Лев

Астрологи считают, что Львам придется больше работать в период с 22 по 28 августа. Скорее всего, на их пути возникнут новые непростые задачи и проблемы. Львы столкнутся с проблемами, но в состоянии спокойствия смогут быстро исправить ситуацию. Излишняя осторожность и дотошность — отличный помощник в финансовых и рабочих делах. Возможно, Львам, наконец, удастся достичь поставленных целей. Минимизировать риски поможет тщательное планирование.

Дева

Дев часто относят к самым загадочным и скрытным Знакам Зодиака. Если эти люди н хотят терять много денег, работая бок о бок со своими партнерами и коллегами, то им нужно избавиться от этой черты характера. Скрытность нужно поменять на искренность и общительность. Только так люди смогут начать доверять Девам. Все самые важные дела стоит планировать на начало недели, поскольку в конце недели Уран помешает их реализации, так как станет ретроградным. Желательно проявлять умеренную активность. Не стоит вспоминать о прошлых ошибках и финансовых промахах.

Весы

Особое внимание для привлечения финансовой удачи Весам стоит сейчас уделить собственному внешнему виду. Также нужно выглядеть как можно более опрятно и статусно. Особенно важно это будет для тех, кому нужно будет произвести хорошее первое впечатление на деловых встречах, собеседованиях. Не нужно полагаться во всем на интуицию. Она не поможет найти верное решение на пути к исполнению задуманного. Скорее, наоборот, спутает карты.

Скорпион

Особую роль в жизни представителей этого Знака сыграет не Уран, а Венера, которая все еще негативна. Эксперты советуют Скорпионам обращать внимание на сны. Вселенная будет скрывать в них важные финансовые и рабочие подсказки. Сейчас нужно быть внимательнее к мелочам, чтобы не упустить возможности стать удержаться на плаву. В приоритете спокойная работа. Любые денежные авантюры и крупные покупки приведут к разочарованиям.

Стрелец

Стрельцам всё ни по чем. Астрологическая обстановка, мягко говоря, оставляет желать лучшего, но эти люди могут сфокусироваться на обучении. Всем Стрельцам, которые уже смогли достичь финансового успеха, нужно стать менторами другим людям. Важно давать мудрые советы и делиться знаниями. За это звезды и планеты одарят Стрельцов удачей и помогут очистить кармические долги. В первой половине недели стоит уделить повышенное внимание делам. С пятницы лучше не перегружать себя работой.

Козерог

26 августа Меркурий войдет в Знак Весов, что может стать причиной внезапных неприятностей в деловой сфере. Продуктивность Козерогов начнет резко падать. Конец августа лучше посвятить погашению займов, возвращению долгов, избавлению от негативных мыслей. Опасность легко можно будет обойти стороной, если обращать внимание на знаки свыше. Если не удастся хорошенько потрудиться, лучше тогда как следует отдохнуть. Тратить слишком много денег не стоит, но немного побаловать себя чем-то приятным вполне можно.

Водолей

Водолеи, будучи одними из самых оптимистичных людей по Знаку Зодиака, легко смогут справиться со всеми финансовыми и рабочими неурядицами этой недели. Покорять новые вершины пока не стоит. Астрологи советуют временно отложить новые начинания, заняться приоритетными текущими задачами. Ретроградность Урана может отрицательно отразиться на денежных поступлениях. Не стоит менять взятый ранее курс. Лучше постараться выжать из ситуации все возможное, причем без обмана и манипуляций. Водолеям по силам нивелировать все проблемы, провоцируемые планетами.

Рыбы

Рыбам на этой неделе придется больше работать, но денег за это больше обычного они не получат. Также Рыбам поможет врожденный оптимизм. Период с 22 по 28 августа будет отмечен переменами в денежной сфере. Самое время наметить новые цели, заручиться поддержкой близких людей. Деньги будут зарабатываться с трудом, а вот тратиться очень легко. Астролог советуют опасаться мошенников, обманщиков и недобросовестных продавцов. Скепсис поможет не попасться на удочку шарлатанов.