6 самых опасных дней в октябре 2022

Все шесть опасных дней октября сконцентрированы будут в конце месяца. Это придает им еще больше опасности и непредсказуемости, ведь они идут один за одним.

22 октября — соединение Венеры и Солнца

Первый неблагоприятный день будет лишь 22 числа. Он отметится опасным аспектом Венеры и Солнца. Соединение означает, что два объекта окажутся по одну сторону от Земли. Венера и Солнце начнут борьбу за влияние, что выльется в резкие перепады настроения. В такие дни как этот лучше не совершать необдуманных поступков и не провоцировать скандалов. Даже самая мелкая ссора может быстро перерасти в настоящую войну. Будьте добрее в этот день и ни с кем не спорьте, даже если вы будет уверены на сто процентов в своей правоте.

23 октября — переход Венеры в Знак Скорпиона

С 23 октября по 15 ноября планета будет пребывать в Скорпионе. Венера начнет медленно терять свои силы, лишая нас удачи все сильнее и сильнее. Сам этот день будет странным, поскольку энергетика Венеры породит в нас сомнения и страхи. У нас появится тяга к лени и желание скинуть ответственность на чужие плечи. Само собой, лучше этого не делать, так как это может спровоцировать шквал проблем.

25 октября — частное солнечное затмение в Скорпионе

Второе неполное солнечное затмение пройдет под управлением Скорпиона. Это значит, что 25 октября могут произойти необратимые события в сфере любви, с которыми нам придется просто смириться. Не стоит в этот день рассказывать людям о своих планах и амбициях. На фоне упадка Венеры частное затмение станет еще более опасным, чем могло бы быть. Многие люди ощутят 25 числа некий неприятный внутренний укол — необъяснимый внутренний голос, который может пустить нас по неверному пути. Шестому чувству в этот день лучше не доверять.

28 октября — возвращение Юпитера в Знак Рыб

В этот день планета-гигант вернется в Рыбы, где останется вплоть до 19 декабря. Наше вдохновение пропадет, из-за чего многим захочется бросить начатое ранее дело. Само собой, поступать таким образом 28 числа или в ближайшие пару месяцев точно не стоит. Не бойтесь преград на пути и решайте проблемы максимально быстро, не убирая их в дальний ящик. Это и будет главный секрет сохранения счастья в этот день.

29 октября – переход Меркурия в Знак Скорпиона

Скорпион не гармонирует с Меркурием, поэтому такой переход не принесет нам почти ничего хорошего. «Почти», потому что в этот день и в целом на протяжении всего периода пребывания планеты в этом Знаке до 16 ноября, нам будет чуть проще заниматься получением новых знаний. Чего стоит опасаться больше всего, так это путешествий и спонтанных поездок на автомобиле и других видах транспорта. 29 октября лучше побыть дома и никуда не уезжать без цели. Еще в этот день желательно не тратить лишних денег на себя. Умеренные траты на семью и дом разрешены, но астрологи все равно советуют сильно не увлекаться.

30 октября — начало ретро-фазы Марса

Из-за этого события конец осени и начало зимы пройдут далеко не самым удачным образом для тех, кто настроен на быстрый успех. Марс в слабой ретро-позиции означает, что торопиться категорически запрещено. 30 октября также не стоит делать поспешных выводов и рисковать финансами, тратить время на бесполезные занятия. В этот день многие из нас утратят мотивацию и волю к победе. Большинство людей станут более агрессивными, не готовыми к компромиссам. Будьте добрее, чтобы не потерять хорошую репутацию в дружбе, на работе и в бизнесе.