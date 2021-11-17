В Израиле растет число случаев домашнего насилия

Только за последний год в Израиле зафиксировано почти 8 тысяч случаев домашнего насилия.

В честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который будет отмечаться 25 ноября, Министерство социального обеспечения опубликовало ежегодные данные, свидетельствующие о росте числа случаев насилия в семье.

Об этом пишет JPost.

По данным министерства, с начала 2021 года до конца октября в 118 Центр, находящийся в ведении Министерства социального обеспечения, поступило 7 977 сообщений о случаях насилия в семье. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Из зарегистрированных случаев 4 382 — это случаи насилия в отношении женщин со стороны их партнеров, 295 — случаи насилия в отношении мужчин со стороны их партнеров и 1 649 — случаи насилия в отношении детей.

В мае 2020 года Центр «118» запустил систему, в рамках которой люди могут отправлять в Центр «тихие сообщения», набирая 0557000128. С января по октябрь на горячую линию было отправлено 334 «тихих сообщения».

В 2020 году была открыта отдельная горячая линия для мужчин, подвергающихся домашнему насилию.

В том же году Министерство социального обеспечения создало 165 региональных центров по всей стране для борьбы с домашним насилием и его предотвращения. 59 из них были посвящены домашнему насилию в арабском секторе, а четыре центра — в секторе харедим.

Курсор также писал, что в Кнессете утвердили проект закона об определении дискриминации против харедим. Десятого ноября был утвержден утвержден в предварительном чтении законопроект депутата Яакова Ашера («Яадут а-Тора»), который расширяет определение расизма. Таким образом, в Израиле подстрекательство против харедим также будет подпадать под расизм.

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