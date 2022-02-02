У этих знаков зодиака в 2022 году резко вырастут доходы

2022 год принесет большую удачу некоторым представителям зодиакального круга. Им будет везти во всех сферах жизни, но особенно — с деньгами. Их доходы резко вырастут. По мнению астрологов, в список везунчиков попали — Козерог, Рак, Рыбы, Телец, Овен.

Астрологи издания Тiempox назвали пять знаков, у которых будет больше всего денег в 2022 году. Их доходы резко вырастут. По мнению астрологов, в список везунчиков попали — Козерог, Рак, Рыбы, Телец, Овен.

Об этом пишет Обозреватель.

Кроме того, эксперты по звездам издания рассказали, какие ритуалы стоит выполнить, чтобы добиться большего.

Раместитете фигурку тигра в доме

Фигурка символа этого года позволяет привечь в дом удачу и финансовое благополучие. Ее лучше всего поставить под елку.

Помните о правиле четырех цветов

В 2022 году цветами удачи будут синий, зеленый, красный и желтый. Выбирайте наряды таких оттенков и аксессуары, чтобы добиться успеха.

Не забывайте об уборке

Крайне важно держать дом в чистоте, особенно в начале года. Это позволит оставить все плохое в прошлом и двигаться вперед к новым целям.

Установите фонтанчик в доме

Астрологи утверждают, что привлечь удачу можно, установив небольшой фонтан, который символизирует успех и благополучие.

Какой период в 2022 году будет удачным для разных знаков зодиака

Овен – весна принесет вам то, о чем вы до сих пор могли только мечтать, ваша уверенность значительно возрастет, пишет magia.onet.

Телец — зима и начало весны будут богатыми на события, но в середине года все изменится. В июне ваши мечты сбудутся, и вы почувствуете, что значит быть по-настоящему, бесконечно счастливым.

Близнецы – август будет для вас лучшим месяцем в году, у вас есть шанс встретить настоящую любовь.

Рак – для уроженцев знака июль будет самым счастливым в году, он принесет много перемен.

Лев может рассчитывать на успех в самом начале года. Лучшим месяцем для Льва будет январь.

Дева – наибольшее счастье ждет уроженцев знака в сентябре. Сразу стоит отметить, что далеко не все мечты сбудутся. Некоторые из ожиданий были завышены.

Весы — уже в феврале можно рассчитывать на положительные перемены. Это будет конец тяжелого времени в вашей жизни.

Скорпион – вам придется подождать до декабря, но оно того стоит. В конце года вы получите то, что заслужили.

Стрелец – в феврале вас ждет полоса удачи. Начало марта принесет Стрельцам все, чего им не хватало для счастья.

Козерог – только в октябре вы сможете по-настоящему радоваться жизни.

Водолей – ноябрь вознаградит иза все невзгоды, сбудутся мечты.

Рыбы – все самое лучшее принесет май. Удача будет на вашей стороне, так что воспользуйтесь этой возможностью.

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