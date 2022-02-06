Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: как не упустить удачу

Астрологи рассказали, чем будет хороша эта неделя с 7 по 13 февраля для представительниц разных Знаков Зодиака.

Женщина-Овен

Овны входят в список самых сильных женщин по Знаку Зодиака. На этой неделе они станут еще сильнее и еще успешнее, чем раньше. Планеты помогут им справиться с волнообразным и непредсказуемым настроением, повысят физическую и интеллектуальную активность, но вместе с тем принесут с собой желание всё контролировать. Единственное, что астрологи советуют контролировать женщинам этого Знака, — свои эмоции. Нужно спокойно относиться к происходящему и помнить, что всё меняется только к лучшему.

Женщина-Телец

Меркурий не ретрограден уже несколько дней, но прекрасные Тельцы ощутят это в полной мере только сейчас. Пришло время активизироваться в работе и делах. Для успехов в любви астрологи советуют этим женщинам просто быть собой. Представительницам этого Знака важно быть чуть смелее в своих начинаниях. Настало благоприятное время для того, чтобы в корне изменить свою жизнь, если, конечно, Тельцы того хотят.

Женщина-Близнецы

Важные решения больше нельзя откладывать, поскольку сейчас для них самый благоприятный период. Пора приложить максимальные усилия к решению задач и постараться не упустить удачу. Ночные светила помогут Близнецам найти новое хобби. Круговорот событий может немного сбить прекрасных Близнецов с толку. Сейчас важно обдумать все, что было, а также составить план дальнейших действий на ближайшее будущее.

Женщина-Рак

У женщин-Раков наступает время самоанализа. Меркурий поможет правильно продумать свои решения и действия, деловые вопросы и расходы. Что касается личной жизни, то прогноз благоприятен: получится разрешить многие разногласия с близкими и второй половинкой. Также можно обращаться за поддержкой к родственникам, любимому мужчине, подругам.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола можно рассчитывать на удачу в работе и делах финансового характера. На этой неделе возможны неожиданные повороты судьбы. Не исключено, что Львицы станут чуть более ранимыми, эмоциональными и очень обидчивыми. В таком состоянии важнее всего равновесие и спокойствие. Если же настанет момент сделать решительный шаг, планеты помогут сделать все правильно.

Женщина-Дева

Девы относятся к списку самых успешных женщин в любви. На этой неделе они будут крайне успешными не только в амурных делах, но и в работе. Астрологи советуют проявлять доверие к подругам, мужчине и родственникам. Полезно смотреть на мир через призму оптимизма. Многие негативные события окажутся не тем, чем кажутся на первый взгляд. Очень важно мыслить объективно и принимать взвешенные решения. В работе и в личной жизни стоит быть более дотошными и прагматичными.

Женщина-Весы

Начать неделю Весам стоит с чистки информационного поля. Это поможет улучшить связь с Меркурием, который как раз ведает информационными потоками. Так Весы прекрасного пола обретут успехи в работе и делах, смогут четче выражать свои мысли. Выходя на любовную охоту, женщинам-Весам важно будет все как следует продумать. Все поступки и слова на этой неделе должны быть взвешенными. Негатив и сомнения не помешают делам. В работе лучше подходить к решению задач с творческой стороны.

Женщина-Скорпион

Звезды и планеты помогут прекрасным Скорпионам устранить негативные привязки, стать позитивнее, счастливее и продуктивнее. Эта неделя столкнет женщин и девушек данного Знака с сомнениями и страхами, но только в начале недели. Важно помнить о том, что интуиция хоть и полезна, но ей нельзя доверять постоянно. Сейчас важнее всего подключить разум и логическое мышление. К счастью, Скорпионы умеют это делать лучше большинства. По словам астрологов, неделя будет благоприятной для поиска новых знакомств.

Женщина-Стрелец

Представительницам данного Знака, скорее всего, придется рассчитывать только на себя. Самое важное — не расходовать зря свою энергию, ведь всегда есть вещи, на которые мы напрасно тратим время и силы. Понимание этого обеспечит прекрасных Стрельцов новыми возможностями. Чрезмерное напряжение может перерасти в новые проблемы и лишить Стрельцов удачи.

Женщина-Козерог

Козерогам стоит ограничить общение с токсичными людьми. Пока планеты в благоприятном положении, лучше обходить стороной все неприятное. Сейчас придется быть сдержанными в эмоциональных реакциях. К представительницам Козерога нагрянут домашние заботы, появятся новые задачи на работе. Меркурий в прямом движении, поэтому поможет справиться со всем максимально быстро.

Женщина-Водолей

Астрологи советуют поддерживать добрые отношения с окружающими, особенно с коллегами. Дипломатичная позиция сейчас очень выгодна, поскольку поможет сохранить нервные клетки и сберечь отношения. Вселенная предоставит прекрасным Астрологи советуют женщинам этого Знака не откладывать на потом судьбоносные решения.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам астрологи советуют уделить время самоанализу. Можно попробовать найти ответ на вопрос о том, почему не везет в жизни. Сейчас важно не забывать о себе: астрологи советуют привести в порядок личную жизнь, разобраться с домашними хлопотами и денежными вопросами, заняться внешним видом. В противном случае планеты могут заставить Рыб почувствовать себя не в своей тарелке. Это благоприятное время для размеренного отдыха, но уделять ему время лучше после решения всех проблем.