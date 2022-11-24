Нейтрино впервые проследили до конкретной галактики — ученые

Обнаружение было сделано в нейтринной обсерватории IceCube, массивном нейтринном телескопе под поверхностью Антарктиды.

Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в журнале Science, нейтрино высоких энергий впервые были обнаружены в галактике NGC 1068 (Messier 77).

Нейтрино — самые распространенные фундаментальные частицы, имеющие массу во Вселенной, и они были обнаружены во многих источниках, включая Солнце и взаимодействия космических лучей. Они являются одними из наименее изученных частиц в стандартной модели физики элементарных частиц.

NGC 1068, расположенная на расстоянии 47 млн световых лет от Земли, представляет собой активную спиральную галактику с массивной черной дырой в центре. Круг из ядерной пыли скрывает большую часть высокоэнергетического излучения, производимого газом и частицами, которые медленно движутся по спирали внутрь к центру галактики.

«Последние модели окружения черных дыр в этих объектах предполагают, что газ, пыль и радиация должны блокировать гамма-лучи, которые в противном случае сопровождали бы нейтрино», — сказал Ганс Нидерхаузен, научный сотрудник Мичиганского государственного университета и один из главных аналитиков бумага.

Нидерхаузен добавил, что обнаружение нейтрино может улучшить наше понимание окружающей среды вокруг сверхмассивных черных дыр.

Обнаружение было сделано в нейтринной обсерватории IceCube, массивном нейтринном телескопе, использующем 1 млрд тонн обработанного льда на глубине от 1,5 до 2,5 км под поверхностью Антарктиды. Нейтринная обсерватория IceCube сообщила о первом наблюдении высокоэнергетического нейтрино в 2018 году, которое возникло в галактике-блазаре, расположенной недалеко от созвездия Ориона, в 4-х млрд световых лет от нас.

«Одно нейтрино может выделить источник. Но только наблюдение с несколькими нейтрино обнаружит скрытое ядро ​​​​самых энергичных космических объектов», — сказал Фрэнсис Халзен, профессор физики в Университете Висконсин-Мэдисон и главный исследователь IceCube.

Выявление происхождения космических нейтрино и связи между нейтрино, гамма-лучами и космическими лучами является центральным шагом к расшифровке фундаментальных процессов во Вселенной.

«IceCube обнаружил 80 высокоэнергетических нейтрино от NGC 1068. Этого еще недостаточно, чтобы ответить на все наши вопросы, но они определенно являются следующим большим шагом к реализации нейтринной астрономии», — сказал Халзен.

Тео Глаух, научный сотрудник Мюнхенского технического университета (TUM) в Германии, объяснил, что NGC 1068 может стать «стандартной свечой» для будущих нейтринных телескопов: «Это уже очень хорошо изученный объект для астрономов, и нейтрино позволят нам увидеть эту галактику совершенно по-другому. Новый взгляд обязательно принесет новые идеи».

Новое исследование приближает IceCube к выяснению происхождения космических лучей. Выводы также могут означать, что во Вселенной могут быть другие подобные объекты, которые еще предстоит идентифицировать.

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