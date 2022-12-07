Актуальная информация о получении выплат по «Битуах сиуди»

В этой статье мы собрали для вас актуальные вопросы и ответы, которые помогут понять, как получить выплаты по уходу от страховых компаний больничных касс по состоянию на сегодняшний день. Адвокатский офис Меиры Зоар добился больших успехов в получении выплат по уходу от страховых компаний

Важно знать, что большое количество членов больничных касс имеют возможность получать значительные средства по страховке на случай длительного ухода, оформленной через больничные кассы, и это суммы порядка от 3800 до 5900 шекелей (обновленные суммы на сегодняшний день) ежемесячно в течение 5 лет. Юридические и профессиональные знания очень помогают в решении этой задачи. Речь идет о полисе коллективного страхования «Битуах сиуди», о существовании которого некоторые члены больничных касс даже не знают, поскольку были автоматически присоединены к нему, и оплачивают в составе членских взносов в «Купат холим».

Страховые компании, как известно, являются частными и коммерческими фирмами, которые вовсе не стремятся легко платить большие деньги. И застрахованным, в конечном итоге, приходится вступать в прямое противостояние со страховыми компаниями, а не с больничными кассами. Поэтому необходимы глубокие юридические знания и профессиональная репутация, чтобы получить максимальную сумму выплат.

Кроме того, многие изменения, которые произошли и еще будут происходить в области страхования на случай потребности в длительном уходе в больничных кассах в эти годы, еще больше усложняют получение денег.

Исходя из опыта адвоката Меиры Зоар, вопросы и ответы, которые представлены ниже, касаются темы получения выплат по уходу от страховых компаний.

Главный вопрос: какое состояние здоровья дает право на получение денег по длительному уходу в соответствии с полисом «Битуах сиуди» в больничной кассе?

Это ситуация, когда пациенту требуется существенная помощь, по крайней мере, в выполнении трех повседневных действий (одевание, купание, вставание, передвижение, еда и питьё, контроль за недержанием) или снижение когнитивных способностей, таких как деменция.

2. Как будет определяться, действительно ли помощь, в которой нуждается больной, дает ему право на выплаты в соответствии с этим полисом?

Это важный вопрос. Полис «Битуах сиуди» определяет помощь, в которой нуждается застрахованный, при невозможности выполнения не менее 3-х из 6 повседневных действий. Проблема заключается в том, что не существует математической формулы для измерения того, в каком объеме помощи нуждается человек, и, следовательно, у страховых компаний есть прекрасная возможность «поиграть» с процентами помощи и отказать застрахованным в праве на ее получение.

Например, 79-летняя Елена, член больничной кассы «Маккаби», страдает болезнью Паркинсона и нуждается в помощи в повседневных делах, включая одевание, купание и передвижение, и уже два года получает 17 часов ухода от Битуах Леуми. Елена обратилась в страховую компанию «Феникс», страхующую ее через больничную кассу «Маккаби», и прошла осмотр врачом страховой компании, который дал заключение, что она действительно ограничена только в одном действии – одевании, и о двух других заявлил, что ей нужна «легкая» помощь, поэтому страховая компания отказала Елене в удовлетворении иска в связи с несоответствием критериям полиса. После этого Елена связалась с адвокатским офисом Меиры Зоар. Мы получили от страховой компании подробное заключение их врача, которое Елена не смогла самостоятельно получить. Профессиональная проверка заключения показала, что врач страховой компании не учел, как минимум, 2 дополнительных вида деятельности, в выполнении которых Елена ограничена, так как решил (на наш взгляд, ошибочно), что помощь в принятии душа была «лишь незначительной». Адвокат Меира Зоар не приняла это решение, и после судебного разбирательства и корректировки юридических требований, подкрепленных документально, страховая компания «Феникс» согласилась выплатить Елене единовременную сумму в размере около 185 000 шекелей для закрытия полиса.

3. Каковы суммы выплат, которые получит застрахованный?

В основном это зависит от возраста, в котором член больничной кассы был присоединен к страховому полису. Диапазон сумм, в соответствии с полисом, на сегодняшний день колеблется от 3800 шекелей в месяц для застраховавшихся после 59 лет, до 5900 шекелей для застраховавшихся до 49 лет. Всего выплаты производятся в течение 5 лет.

4. Какие изменения произошли в больничных кассах в отношении страхования на случай потребности в уходе и как они повлияли на застрахованных?

С 2019 года в этой сфере произошло много изменений, когда больничные кассы «Маккаби», «Леумит» и «Меухедет» заменили страховые компании, страхующие их пациентов. Это создало много препятствий и трудностей для некоторых застрахованных. Критическое влияние этого изменения проиллюстрирует следующий пример:

Владимир, 72 года, член больничной кассы «Меухедет», перенес инсульт, имеет проблемы с передвижением, одеванием и купанием. С 2019 года, он получал 15 часов ухода от Битуах Леуми, а с 2020 года получает 21 час. Владимир обратился в страховую компанию «Менора», которая в настоящее время страхует членов «Меухедет», и в которой находится его полис «Битуах сиуди». Он не знал, что именно в том году, когда ему увеличили количество часов помощи, сменились страховые компании, и это создало ему проблемы. Компания «Менора» отклонила заявление Владимира и направила его в страховую компанию «Феникс», в которой до 2020 года были застрахованы члены «Меухедет».

Тут Владимир оказался между двумя страховыми компаниями, каждая из которых «отфутболивала» его от себя. Владимир остался ни с чем, и тогда он обратился в адвокатский офис Меиры Зоар. Был подан правильный и аргументированный иск с соответствующими документами и юридическими ссылками, и в процессе быстрого посредничества было решено, что «Феникс» выплатит единовременную сумму в размере около 40 000 шекелей, а «Манора» будет выплачивать ежемесячные пособия в размере приблизительно 5900 шекелей в месяц в течение следующих 38 месяцев.

5. Ожидаются ли в ближайшие годы новые изменения в сфере страхования на случай потребности в уходе?

Так как в 2019-2020 годах менялись страховые компании больничных касс, такие изменения ожидаются и в ближайшем будущем, ведь тендер на каждую страховую компанию является временным, и уже сейчас есть реальный вариант дальнейших изменений, которые могут еще больше затруднить получение застрахованным своих денег. А тем, кто уже имеет право на получение выплат, рекомендуется не медлить и уберечь себя от трудностей, которые еще впереди.

6. В чем преимущество профессиональной помощи адвоката при получении выплат по уходу от страховых компаний?

Главный ответ – это, конечно же, комплексные юридические знания, а также прочная репутация в страховых компаниях. Ведь большинство страховых компаний, даже если они одобряют получение ежемесячных выплат, то на короткий период, и в будущем, на основании условий полиса, они могут проверять застрахованного столько, сколько хотят. Преимущество сопровождения профессионального адвоката в том, что с помощью судебного решения вы можете получить как сумму задним числом, так и достичь письменного соглашения со страховой компанией о фиксированной выплате без лишней путаницы в дальнейшем, которая обременительна для застрахованного.

Это лишь небольшая часть важной информации, которую необходимо знать о страховании на случай потребности в уходе в больничных кассах. Для получения максимальных выплат требуются глубокие юридические знания в области страхования на случай необходимости длительного ухода на всех его уровнях, правил страхового надзора, судебных решений по этому вопросу, кардинальных изменений, которые произошли в этой области в последние годы. А непрофессиональное решение вопроса может нанести ущерб, особенно когда на карту поставлены значительные средства, которые необходимо взыскать со страховых компаний.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, которая на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране. Она знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде бухгалтеров, экспертов и других специалистов. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по телефонам: 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски).

Гонорар за нашу работу выплачивается только после успешного решения проблемы.

Посетите сайты компании на русском языке www.law-ru.co.il и на иврите www.la-w.co.il

*На правах рекламы.