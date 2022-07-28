Американские ученые назвали привычки, разрушающие печень

Американский гастроэнтеролог Джесси П. Хоутон перечислил привычки, от которых следует избавиться, потому что вызывают проблемы с печенью.

Печень хоть и маленький, но жизненно-важный орган, выполняющий множество функций, поэтому его нужно беречь. Однако, есть привычки, которые могут нарушить его работу и привести к серьезным проблемам.

Об этом сообщает издание Eatthis.

Американский гастроэнтеролог Джесси П. Хоутон отметил, что большой угрозой для печени является жировая дистрофия (стеатоз) – заболевание, при котором происходит значительное накопление жира в клетках органа. Если вовремя не отреагировать на проблему и не пройти курс лечения, то у человека могут быть серьезные осложнения.

По словам эксперта, основными факторами риска ожирения печени являются сахарный диабет, избыточный вес, регулярное употребление продуктов, содержащих большое количество сахара.

Также печени очень сильно вредит алкоголь. Орган отвечает за переработку спирта, который атакует клетки и разрушает стенки печени.

Если хотите, чтобы печень была здорова, тогда специалисты рекомендуют ограничить в рационе трансжиры, потому что они вызывают воспаление клеток и образование рубцов.

«Курсор» писал ранее, что печень – жизненно важный орган, располагающийся под диафрагмой в брюшной полости. Если ваша печень страдает, нарушается в теле слишком многое — ведь от нее зависят и мышцы, и энергия, и желчь, и гормоны, и почки.