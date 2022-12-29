Археологи нашли самую древнюю анимацию в истории

В Сожженном городе — месте археологических раскопок на юго-востоке Ирана исследователи нашли кубок с выжженными красными эскизами прыгающего козла, который оживает, когда ваза вращается. Археологи назвали находку самой древней анимацией.
Об этом сообщает Science Alert.
В частности, на пяти последовательных изображениях рогатый козел подпрыгивает. Так он пытается съесть листья дерева, которые, как предполагают ученые, могут представлять ассирийское дерево жизни.
На данный момент кубок выставлен в Национальном музее Ирана. Ему около 5200 лет.
Ученые отметили, что персидские гончары овладевали ранними концепциями анимации задолго до того, как изобретатели 19-го века достигли аналогичного эффекта. Это свидетельствует, что люди на протяжении тысячелетий были очарованы движением животных и пытались зафиксировать серию последовательных изображений, отметили ученые.
Как сообщал Курсор, турецкие исследователи выяснили, из чего делали одежду древние люди.
Также Курсор писал о том, что в Израиле обнаружены древние туннели рыцарей-тамплиеров.