Ашдод отказывается от сигарет

Альтернатива для курильщиков, которые не могут отказаться от курения сигарет: «нагрев табака вместо сжигания табака, с уменьшенным более чем на 90% по сравнению с обычными сигаретами воздействием опасных химических веществ».

В новом магазине, недавно открывшемся в торговом центре SEA MALL в Ашдоде, профессиональная команда предоставляет обслуживание, рекомендации и сопровождение взрослым курильщикам, которые ищут альтернативу курению сигарет.

Масштабы перехода взрослых курильщиков на изделия для нагревания табака в последние годы увеличиваются. Сегодня почти 19 миллионов взрослых курильщиков в мире используют «бездымные продукты», разработанные Philip Morris, причем, согласно данным компании, подавляющее большинство (13,5 миллиона) полностью отказались от курения сигарет. Эти люди примерно в 70 странах мира перестали курить сигареты и другие продукты, где сжигается табак, и вместо этого начали использовать устройство для нагревания табака IQOS® — инновационный флагманский продукт компании.

Около двух лет назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало решение, позволяющее продавать устройство IQOS как «табачный продукт с адаптированным риском», признавая, что, в отличие от сигарет, отсутствие горения значительно снижает воздействие вредных химических веществ, с которыми связано развитие рака и кардиологических заболеваний. Решение было принято после углубленного научного исследования, занявшего около 4 лет. Исследования, представленные в FDA, показали, что IQOS выделяет на 90–95% меньше вредных химических веществ по сравнению с обычными сигаретами, где табак сжигается. IQOS нагревает табак с помощью стиков HEETS, которые не являются сигаретами и не подходят для курения обычным образом. Устройство не производит огня, пепла, дыма (оно создает «аэрозоль» табачных паров) или стойкого запаха. Это делает его превосходной альтернатива горящей сигарете, при этом позволяя получить аналогичный эффект.

Следует отметить, что в этом году FDA снова опубликовало аналогичное решение в отношении другого поколения устройства – IQOS3, заявив, что: «Переход с обычных сигарет на систему IQOS значительно снижает воздействие вредных химических веществ». Кроме того, организация здравоохранения признала, что маркетинг продукта с уменьшенным воздействием «преследует цель укрепления здоровья населения».

Новый магазин, который недавно открылся в торговом центре SEA MALL в Ашдоде, является частью продвигаемой компанией бизнес-модели для торговых точек, инструктажа и обслуживания по всей стране, что может помочь взрослым курильщикам, которые не бросают курить, отказаться от курения обычных сигарет и перейти на заменители, которые нагревают табак.

Магазин, обслуживающий только совершеннолетних курильщиков, будет продавать устройства IQOS, а его квалифицированный персонал обеспечит предоставление дополнительной информации. Здесь также можно будет отремонтировать или заменить устройство, обновить версию и многое другое. Поскольку это передовой продукт, работающий от электричества, а не от огня, компания объясняет, что информация, которую получает взрослый курильщик, и его первое впечатление о продукте очень важны, чтобы он не вернулся к курению обычных сигарет. Для завершения перехода компания рекомендует отказаться от употребления обычных сигарет на две недели и предоставляет широкий пакет поддержки заинтересованным в этом клиентам. Компания располагает системой обслуживания клиентов (по телефону и на веб-сайте) и в то же время делает продукт доступным в магазинах по всей стране, что позволяет ознакомиться с существующим разнообразием типов HEETS, приобрести IQOS или получить обслуживание приобретенного продукта. Следует отметить, что, в целом, нагреваемые табачные изделия HEETS дешевле большинства сигарет на рынке.

Компания Philip Morris придерживается принципа: ««Не курите? Не начинайте! Курите? Бросайте! Не можете бросить? Найдите альтернативу!»

По ее мнению, «люди, продолжающие курить, заслуживают менее вредных альтернатив. Именно поэтому в компании вложили значительные ресурсы в научные исследования и разработку продуктов с уменьшенным воздействием вредных веществ в качестве альтернативы курению сигарет. Благодаря решимости и настойчивости ученых-новаторов, инженеров и техников, а также инвестированию более 9 миллиардов долларов в научно обоснованные инновации мы находимся на правильном пути к реализации видения «бездымного будущего».