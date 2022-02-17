Астролог назвал главных денежных везунчиков марта

Кого ждет денежная удача в течение первого весеннего месяца.
Об этом пишет РБК-Украина.
Овен
Овны научатся контролировать некоторые события из своей жизни. Финансовый гороскоп от Глобы прогнозирует вам стабильность. При этом денежные средства можно будет накопить при рациональном подходе к тратам. Стоит подумать о будущем, вложив финансы в перспективный проект или недвижимость.
Стрелец
Стрельцам следует перестать вестись на мимолетные желания и подкрепить их рациональным подходом и действиями. Представителей знака, по мнению астролога, ждет хорошая ситуация с финансами. При грамотном подходе получится сберечь сумму на подарок себе или близким.
Козерог
По мнению Павла Глобы, в марте у Козерогов будет удача благодаря покровительству символа года — Тигра. В финансах наступит стабильная прибыль. Особенно благоприятно начало весны для тех Козерогов, которые работают в госслужбе.
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