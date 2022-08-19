Астролог назвал три знака Зодиака, которых интересуют только деньги

Астролог назвал трех знаков Зодиака, которые женятся чаще всего по расчету. По его словам, Близнецам, Весам и Водолеям важнее не любви, а деньги, которые имеет их партнер.

Некоторые представители знаков Зодиака тратят немало усилий и сил для хорошего заработка, а вот другие охотно хотят ими воспользоваться.

Об этом пишет 24 канал.

Близнецы

Близнецы наиболее меркантильные знаки Зодиака. Они часто используют своих партнеров и требуют от них только финансовой поддержки. Во главу угла Близнецы ставят только состояние любимого человека, а потом думают о любви.

Весы

Весы умеют удачно скрыть свою любовь к деньгам, так что партнер не сразу поймет стратегию успешных отношений этого знака Зодиака. Весы будут делать все ради того, чтобы их половинка была счастлива, впрочем, все действия будут только из-за строгого расчета.

Водолеи

Водолеи очень любят комфорт и красивую жизнь. Именно поэтому они ценят партнеров, у которых в кошельке немало купюр. Ради денег они могут безжалостно пройтись по головам и выбросить всех своих конкурентов.

https://lifestyle.24tv.ua/ru/goroskop-bliznecy-vesy-vodolej-znaki-kotorye-interesujut-dengi_n2122887