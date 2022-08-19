Астролог назвал три знака Зодиака, которых интересуют только деньги

Некоторые представители знаков Зодиака тратят немало усилий и сил для хорошего заработка, а вот другие охотно хотят ими воспользоваться.
Об этом пишет 24 канал.
Близнецы
Близнецы наиболее меркантильные знаки Зодиака. Они часто используют своих партнеров и требуют от них только финансовой поддержки. Во главу угла Близнецы ставят только состояние любимого человека, а потом думают о любви.
Весы
Весы умеют удачно скрыть свою любовь к деньгам, так что партнер не сразу поймет стратегию успешных отношений этого знака Зодиака. Весы будут делать все ради того, чтобы их половинка была счастлива, впрочем, все действия будут только из-за строгого расчета.
Водолеи
Водолеи очень любят комфорт и красивую жизнь. Именно поэтому они ценят партнеров, у которых в кошельке немало купюр. Ради денег они могут безжалостно пройтись по головам и выбросить всех своих конкурентов.
https://lifestyle.24tv.ua/ru/goroskop-bliznecy-vesy-vodolej-znaki-kotorye-interesujut-dengi_n2122887