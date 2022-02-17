Астролог назвал возможную дату вторжения РФ в Украину

Астролог Влад Росс считает, что Россия может напасть на Украину в начале марта и назвал точную дату. При этом он подчеркнул, что если вторжение не произойдет в этот день, то, скорее всего, вообще не произойдет.

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что Россия может напасть на Украину 8 марта 2022 года.

Об этом он рассказал УНИАН.

По словам эксперта по звездам, президент РФ Владимир Путин очень любит женщин. Поэтому самая опасная дата для вторжения — это 8 марта. Но если он не сунется в Украину в этот день, то уже не сунется никогда.

Знак Зодиака Путина — Весы. Это говорит о том, что он нерешительный, сказал Влад Росс.

Также он добавил, что Путин — это человек, который может долго вести переговоры, но на какие-то решительные он вряд ли пойдет. Он любит запугивать людей. Но наступать на Украину — это слишком серьезно.

«Поэтому обрадую всех: Путин не будет вести полномасштабную войну», — добавил Росс.

Астролог такжеотметил, что если РФ таки вторгнется на территорию нашей страны 8 марта, то пострадать могут Луганская и Донецкая области. А вот Киев, Харьков, Одесса и Львов, по словам Влада Росса, не пострадают.

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