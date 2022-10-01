Астролог назвала главных предателей по знаку Зодиака: им нет веры

Если есть возможность, не стоит подпускать этих людей к себе слишком близко.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака больше всего склонны к предательству. Таких выделили три.

Об этом пишет УНИАН.

Водолей

Эти люди склонны к тому, чтобы предавать свох вторых половинок. У них нет постоянства и чувства верности. Эти люди всегда думают только о себе. Например, если им удобно жить с женой и ходить к любовнице, то они не видят в этом абсолютно ничего плохого. Даже не будут это скрывать, если прозвучит прямой вопрос.

Рыбы

С этими людьми звезды не советуют вести какие-либо дела или бизнес. Они могут скрыться с крупной суммой денег или где-то обмануть вас в вопросе, связанном с финансами. Они всегда ищут свою выгоду и могут лукавить даже самым близким, глядя прямо в глаза.

Скорпион

Третий знак, который больше всего склонен к предательству — это Скорпионы. Здесь может быть и предательство друзей, и предательство второй половинки. Скорпионы могут уводить у своих друзей их возлюбленных, красть чужие идеи, рассказывать чужие тайны и тому подобное.

Если в вашем окружении есть такие «кадры», то их лучше не подпускать слишком близко, иначе может быть больно.