Астролог назвала лучших врачей по гороскопу: кому можно доверить свое здоровье

Близнецы
Представители этого знака не только легко осваивают профессию врача, но также обладают доброжелательностью к пациентам и умением наладить с ними контакт, пишет Life. К врачам-Близнецам, по словам астролога, всегда больше всего желающих попасть на прием.
Рак
Раки обладают редким даром сочувствия — это необходимо врачу едва ли не больше, чем профессиональные качества. Кроме того, Раки умеют разбираться в схемах лечения и выстраивать их согласно диагнозам пациентам.
Люди данного знака способны видеть на на несколько шагов вперёд и могут предотвратить возможные негативные последствия при лечении.
Дева
По словам астролога, Девы являются блестящими диагностами, поскольку они обладают большими аналитическими способностями, а на работе проявляют отстраненность и равнодушие. Рожденные под знаком Дев люди внимательно собирают данные и делают, как правило, точные выводы.
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