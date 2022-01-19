Астролог назвала лучших врачей по гороскопу: кому можно доверить свое здоровье

15:02, Сегодня
Общество
Врач со стетоскопом фото
Врач со стетоскопом
Фото: depositphotos.com

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, из которых получаются очень неплохие врачи.

Близнецы

Представители этого знака не только легко осваивают профессию врача, но также обладают доброжелательностью к пациентам и умением наладить с ними контакт, пишет Life. К врачам-Близнецам, по словам астролога, всегда больше всего желающих попасть на прием.

Рак

Раки обладают редким даром сочувствия — это необходимо врачу едва ли не больше, чем профессиональные качества. Кроме того, Раки умеют разбираться в схемах лечения и выстраивать их согласно диагнозам пациентам.

Люди данного знака способны видеть на на несколько шагов вперёд и могут предотвратить возможные негативные последствия при лечении.

Дева

По словам астролога, Девы являются блестящими диагностами, поскольку они обладают большими аналитическими способностями, а на работе проявляют отстраненность и равнодушие. Рожденные под знаком Дев люди внимательно собирают данные и делают, как правило, точные выводы.

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Автор материала:
Тали Малкина
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