Астролог назвала лучших врачей по гороскопу: кому можно доверить свое здоровье

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, из которых получаются очень неплохие врачи.

Близнецы

Представители этого знака не только легко осваивают профессию врача, но также обладают доброжелательностью к пациентам и умением наладить с ними контакт, пишет Life. К врачам-Близнецам, по словам астролога, всегда больше всего желающих попасть на прием.

Рак

Раки обладают редким даром сочувствия — это необходимо врачу едва ли не больше, чем профессиональные качества. Кроме того, Раки умеют разбираться в схемах лечения и выстраивать их согласно диагнозам пациентам.

Люди данного знака способны видеть на на несколько шагов вперёд и могут предотвратить возможные негативные последствия при лечении.

Дева

По словам астролога, Девы являются блестящими диагностами, поскольку они обладают большими аналитическими способностями, а на работе проявляют отстраненность и равнодушие. Рожденные под знаком Дев люди внимательно собирают данные и делают, как правило, точные выводы.

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