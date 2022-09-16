Астролог назвала опасные даты для всех знаков Зодиака во второй половине сентября

Эксперт предупреждает, что в эти дни следует быть особо внимательными и осторожными.

Известный астролог Арина Артуровна рассказала, что ретроградный Меркурий делает людей невнимательными, снижает концентрацию. Из-за этого могут быть некоторые проблемы, в том числе и на дороге. Она предупредила о самых опасных числах месяца.

Об этом пишет УНИАН.

«В этом месяце рекомендуется соблюдать особую осторожность в следующие даты — с 16 по 19, с 23 по 28 сентября, где самые аварийные дни: 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28. Берегите себя!», — написала астролог.

Это значит, что в указанные даты лучше отказаться от поездок, даже если они не очень долгие. Следует быть особо внимательными на дороге — как в роли водителя, так и в роли пассажира или пешехода. Не пренебрегайте безопасностью других людей, так как ретромеркурий оказывает очень сильное влияние.

«В сентябре аварийность сильно выраженная из-за рассеянности и невнимательности, и есть дни и периоды, требующие особой внимательности», — добавила Арина Артуровна.

Также другие астрологи утверждают, что Рыбам, Овнам, Ракам, Девам и Весам следует обратить внимание на состояние своего транспортного средства. Могут быть поломки или неприятные приключения в дороге.

Скорпионам, Стрельцам, Водолеям и Близнецам грозят отмены запланированных поездок.