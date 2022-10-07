Астролог перечислила самые завистливые знаки Зодиака

Если у вас в ближайшем окружении есть такие люди, то держите их на расстоянии вытянутой руки.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака являются самыми завистливыми и чем это грозит.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Эти люди очень внимательные и расчетливые. Они обязательно заметят, если вы купили новый дорогой смартфон или какую-то одежду, спросят о том, откуда деньги на другую дорогостоящую покупку. А все потому, что они привыкли считать чужие деньги и всегда завидуют богатству других.

К сожалению, чувство зависти ни к чему хорошему не приводит. Чаще всего Рыбы в погоне за другими забывают о себе. Именно поэтому баснословных высот они зачастую не добиваются, и всю жизнь проводят с чувством зависти и поражения, ведь у кого-то что-то явно будет лучше.

Скорпион

Второй лидер среди самых завистливых знаков — Скорпион. Представители этого знака зодиака вообще не доверяют окружающим, и могут легко испортить с ними отношения просто так, в особенности, когда у тех все прекрасно в жизни.

Завидуют они даже самым близким друзьям. Поэтому когда у друзей Скорпионов случается что-то очень хорошее, те не могут полноценно за них порадоваться. Такая уж у них натура.