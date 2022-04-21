Астролог предупредил о важном периоде в апреле 2022: грядут серьезные перемены

Новый сдвиг на небе, по словам астролога, несет большие и позитивные перемены. Этот период будет благоприятным для всех.

28 апреля 2022 года планета Сатурн перейдет в знак Водолея, а это окажет влияние на людей ближайшие три года.

Об этом пишет УНИАН.

По словам ведического астролога Владислава Полищука, это еще один глобальный сдвиг на небе, влияние которого мы почувствуем не сразу. Но он несет большие и позитивные перемены.

Переход Сатурна в знак Водолея может принести миру больше спокойствия, равновесия, урегулирования конфликтов, прогнозирует астролог.

По его словам, ближайшие три года будут благоприятными для прибыли, бизнеса, новых знакомств, помощи. Чем больше хорошего будем делать в этот период, тем больше хорошего получим, и наоборот, говорит астроэксперт.

Также наступает благоприятное время для реализации амбиций, добавляет Полищук.