Астролог предупредила о серьезной опасности и смертях в полнолуние 12 августа

Астролог Валентина Виттрок предупредила о серьезной опасности в связи с грядущим полнолунием 12 августа.
Свой прогноз она опубликовала на странице в Facebook.
По ее информации, это полнолуние будет последним суперполнолунием в 2022 году. На сей раз положение планет и звезд формирует большой космический крест, что само по себе не очень хорошо, добавила она.
Планета войны – Марс – кроме того, что все еще находится в соединении с Ураном, также соединяется с сатанинской звездой Алголь (отрубленная голова медузы). Это предвещает столкновение с жестокостью, разгул темных низких астральных энергий, предупредила астролог.
По ее прогнозу, в плюс-минус три дня до и после полнолуния ожидается очень активно агрессивное время.
Она отметила, что это тяжелое время, возможны ощущение безысходности, страха, проблемы со сном, впадание в крайности, мощный эмоциональный дисбаланс. В обществе будет очень много нетерпимости, несчастных случаев.
«Следует помнить, что в августе этого года сформировалось так называемое огненное наказание. Сама природа будет реагировать штормами, разрушениями и пожарами. Наводнения также имеют место быть, так как идет мощная приливная волна», – добавила астролог.