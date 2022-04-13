Астролог предупредила об очень сложном периоде для Украины

Астролог прогнозирует, что Украина победит. Но говорит, что победа эта будет очень сложной, а украинцам еще предстоит пережить немало трудностей.

Известная астролог Анна Карпеева дала прогноз по войне в Украине. По ее словам, в мае что-то произойдет на мировой арене. А июнь будет легким — женщины увидят своих мужей. При этом победитель в войне уже очевиден, рф* не стоит надеяться ни на что.

Об этом пишет УНИАН.

«Июнь будет относительно легким. Я увидела, что женщины увидят своих мужчин. Значит, заново военное положение вводить не будут. Но не стоит расслабляться, потому что будут еще тяжелые периоды», — отметила астролог.

Также, по словам Карпеевой, осенью 2023 года Украину ждет ретроградный Марс — вспыхнут давние военные конфликты. А Украина уже не будет являться центром военных действий.

Астролог прогнозирует, что Украина победит. Но будет еще сложно — конец июля и весь август. Что касается осени, то октябрь, ноябрь будет напряженным, то есть будут продолжаться военные действия после небольшого затишья.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!