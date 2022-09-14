Астролог предупредила три знака Зодиака о фатальной неудаче на этой неделе

Тельцам, Девам и Стрельцам стоит опасаться внезапных событий и отложить все важные дела.

Известный астролог Арина Артуровна рассказала как на знаки Зодиака повлияет ретроградный Меркурий. Так, до 18 сентября будет непредсказуемой и опасной для всех знаков, но трое почувствуют давление планеты больше других.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Уроженцев этого знака Зодиака ждут неприятные ситуации на работе. Возможно, в коллектив придут люди, которых вы бы не хотели там видеть. Или вам придется вернуться на прошлую работу.

Эксперт предупреждает о том, что могут быть и негативные звоночки от организма. Так, переедание и алкоголь могут вызвать плохое самочувствие. Если почувствовали неладное — обращайтесь к врачу.

Дева

Арина Артуровна предупреждает, что на этой неделе походы к косметологу, парикмахеру или другому специалисту бьюти-сферы могут закончиться плачевно. Либо отложите визит на другие даты, либо идите к тому мастеру, где уже были.

Также Девы могут получить новое предложение о работе. Но не спешите его принимать, так как там может быть подвох.

Стрелец

Для этих людей вся неделя будет очень «веселой». Здесь и увольнения, и неприятные новости от родственников, и разрывы прежних договоров. Если вы планируете подписать какие-то документы в это время, сделка может сорваться. Также возможны разводы и дележка имущества.