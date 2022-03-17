Астролог рассказал, каким знакам зодиака вскоре неожиданно повезет

Наступает время приятных амурных перемен для всех знаков Зодиака. Не зря говорят, что весна — пора любви.

Овен

Все, что нужно представителям этого знака Зодиака для обретения личного счастья или построения идеальных отношений — искренность.

Об этом пишет Апостроф.

Перестаньте притворяться и начинайте поступать по велению сердца. После этого весь мир изменится с удивительной скоростью.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды советуют этой весной всерьез задуматься о том, чтобы узаконить отношения с близким человеком. От этого любовь не станет сильнее, но вот взаимное чувство ответственности возрастет. Семейных Тельцов ожидают приятные бытовые хлопоты.

Близнецы

Близнецов ждет романтический период с новыми знакомствами, приятными встречами и романтическими свиданиями. Но астрологи предупреждают: не переступайте границы дозволенного. Семейные Близнецы неожиданно испытают чувство ревности, но она будет беспочвенной. Больше доверяйте своим близким.

Рак

У свободных Раков появится отличный шанс обрести счастье, влюбившись с первого взгляда. Амур будет очень метким. Тем, кто находится в длительных отношениях, астрологи рекомендуют идти на уступки и прислушиваться к мнению близкого человека, чтобы избежать конфликта.

Лев

Львам в начале этой весны предстоит начать отношения с давно знакомым человеком. Вы удивитесь, как этого не произошло ранее. А семейным Львам звезды советуют поработать над собой, чтобы не обижать любимых неосторожными высказываниями.

Дева

У Дев в этом месяце может случиться служебный роман, который перерастет во что-то очень серьезное. Возможно, это отразится на карьере, и им придется сделать сложный выбор. Прислушивайтесь к сердцу, а не к советам других людей.

Весы

Для Весов начало весны — не самый благоприятный период, который принесет немало трудностей, сомнений и конфликтов с любимым человеком. Звезды советуют просто переждать этот сложный период и не обострять ситуацию. К концу марта неприятности могут рассосаться сами собой. Не унывайте!

Скорпион

Сильным и властным Скорпионам звезды уготовили неожиданный сюрприз. Они могут влюбиться так сильно, что окажутся беззащитными перед мощью этого чувства. Хорошо, если партнер будет достоин такой любви, и они смогут вместе построить гармоничные и прочные отношения.

Стрелец

Если Стрельцы, которые находятся в отношениях, готовы к браку, это нужно сделать именно сейчас. Такой союз станет залогом долгой и счастливой совместной жизни. Если же в голову закрались мысли о разрыве, звезды рекомендуют повременить с принятием столь серьезного решения.

Козерог

У Козерога в марте есть все шансы влюбиться, но нужно быть начеку, чтобы этот человек не оказался связанным узами брака. Иначе вместо любви в вашу жизнь ворвутся только проблемы, драмы и разочарования. Семейным Козерогам астрологи советуют чаще идти на уступки друг другу.

Водолей

Если в планы Водолея пока не входили узы брака, постарайтесь не давать ложных надежд человеку, который испытывает к вам серьезные чувства. Семейные Водолеи в этот период столкнутся с бытовыми проблемами, которые внесут раздор в их жизнь.

Рыбы

Мечтательные и романтичные Рыбы могут влюбиться в человека, который недостоин этих возвышенных чувств. Такая ситуация вызовет много переживаний и проблем, с которыми им будет совсем не просто справиться. Положитесь в этом случае на помощь хорошего друга. Семейные Рыбы могут столкнуться с мелкими бытовыми конфликтами.