Астролог вычислил главных неудачников начала 2022 года

Овен

Рожденные под этим созвездием столкнутся с проблемами практически на всех фронтах, пишет Апостроф. Им грозит недопонимание в любовных отношениях, а подписание документов на работе может привести к серьезным неприятностям.

Близнецы

Для представителей этого знака Зодиака, особенно не имеющих стабильных отношений, неделя будет сложной. Жизнь Близнецов будет лишена мира и спокойствия, кроме того они могут заболеть или попасть в аварию.

Дева

По словам астролога, рожденным под этим созвездием следует внимательно следить за состоянием своего здоровья, поскольку оно может пострадать от их собственного легкомыслия. Могут быть опасными тренировки или физический труд.

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