Астрологи: 2023 год принесет большие проблемы трем знакам Зодиака

У представителей этих знаков могут быть трудности разного характера. К ним нужно подготовиться.

Несмотря на то, что события 2022 года оставили негативный отпечаток не только на украинцах, но и на жителях других стран Европы и практически на всем мире, следующий год также будет непростым. Касается это минимум трех знаков Зодиака.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Начало следующего года принесет вам определенные проблемы в личной жизни. Астрологи говорят, что это может быть период затяжных серьезных конфликтов, решение разойтись и даже развод. Может быть также дележка имущества как между супругами, так и между другими членами семьи.

Среди проблем, которые Львам принесет 2023 год, могут быть ссоры на работе. Например, может быть конфликт с начальством или сотрудниками, который заставит Львов задуматься о смене работы.

Весы

Весам будет непросто в плане ощущения собственного комфорта. Например, им придется покинуть свой дом или жить в месте, где он не может расслабиться. Это может казаться как беженцев, так и тех, кому по определенной причине придется жить вместе с родными/посторонними людьми.

Рыбы

2023 год принесет сложности и в жизнь этого весеннего знака Зодиака. У них будут нагрузки буквально по всем фронтам. Весной может быть депрессивное состояние из-за того, что они работают на работе, которая им не нравится, или занимают должность, которая низко оплачивается.

Будут мысли также и о том, что Рыбы не счастливы в браке или в отношениях. Однако это будет, скорее всего, кратковременная хандра.