Астрологи дали совет женщинам: за мужчин каких знаков лучше не выходить замуж

Астролог назвала знаки, которые в браке являются очень проблемными.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Очень часто женщины, которые выходят замуж за Близнецов, жалуются, что не могут себя чувствовать как за каменной стеной. Как объясняет специалист, это может быть из-за того, что настроение и жизненные приоритеты Близнецов (свойственно им) изменяются практически каждый день.

Таким образом сегодня он может демонстрировать мужские черты характера, а завтра — женские. В таком случае на своего партнера жене часто бывает трудно рассчитывать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы-мужчины — обладатели тяжелой энергетики. Говорят, что рядом с ними «тяжело дышать». Они одержимы контролем над своей второй половинкой, и убеждены, что все должно быть так, как они скажут.

К сожалению, это часто создает дискомфорт вторым половинкам и является причиной большинства ссор в браке.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Очаровательные и привлекательные Стрельцы в браке могут быть ненадежными по той причине, что они полигамны. Жены Стрельцов часто ревнуют их и не доверяют им, и для этого действительно могут быть поводы. Замужем за Стрельцом женщине сложно ощущать стабильность и спокойствие.