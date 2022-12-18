Астрологи: для трех знаков Зодиака эта зима будет сказочной

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых зима 2022-2023 будет невероятно благоприятным периодом для реализации всех их желаний. Кому-то невероятно повезет уже в конце декабря, а кому-то придется подождать до середины зимы.

Об этом пишет Слова и фразы.

Лев

По мнению астроэкспертов, Львы заслужили на признание. Поэтому уже совсем скоро они могут закрыть все свои потребности. Начальство высоко оценит их достижения за прошедший год и вознаградит их не только финансово, но и признает их заслуги перед общественностью. Также Львов ждет невероятная история любви, которая закончится для них счастливым браком и рождением детей.

Дева

Уже в начале 2023 года Девы смогут хорошенько отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Этот период будет благоприятным для того, чтобы вы осознали, в каком направлении хотите дальше двигаться. Астрологи советуют вам полагаться не только на финансовую сторону вопроса, но и на свои ощущение. Удачной будет и смена работы. Там вас ждут новые вызовы, признание и успех.

Козерог

Козероги непобедимы в своем деле. За что бы они не взялись, все им удается на «ура». Так будет и в следующем году. В конце декабря вы сможете закрыть все «хвосты» и уже в новом году воплощать новые мечты. Вы сможете достигнуть тех целей, которые ставили перед собой. Также зима будет удачной в любовном плане. Откройте свое сердце, доверьтесь любимому человеку и вы окажетесь в настоящей сказке, о которой не написал еще ни один поэт.