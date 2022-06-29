Астрологи назвали четыре самых опасных дня в июле 2022

Для того, чтобы стать продуктивнее и успешнее в работе и делах, вам необходимо входить в состояние потока.

5 июля — негативные транзиты Марса и Меркурия

5 июля можно без сомнений назвать самым опасным днем месяца. В этот вторник произойдет сразу два важных, но крайне неприятных события: переход Марса в Знак Тельца и переход Меркурия в Знак Рака. Оба этих события настроят планеты против нас.

Марс пробудет в Тельце до 19 августа. На протяжении всего времени пребывания в Тельце и особенно в день перехода 5 июля с нами всеми произойдет много неприятных внутренних изменений. Например, мы станет недоверчивыми, боязливыми, подозрительными. Во многих случаях это все будет беспочвенно и напрасно, однако, не стоит забывать о Меркурии, ведь он как раз-таки может принести нам проблемы, за которые стоит переживать.

Меркурий в Раке опасен тем, что мы станем более вялыми, унылыми, слабыми ментально и физически. В итоге можно сказать, что 5 июля — это наихудший день для любых серьезных дел, новых начинаний. Будьте осторожнее за рулем. По возможности старайтесь пребывать в благоприятной и спокойной обстановке.

13 июля — суперлуние

Суперлуние — это самый опасный вид полной Луны из всех возможных. В этот день снова будет перигей Луны. Она максимально сильно приблизится к Земле, а это значит не только то, что в небе Луна будет больше, чем обычно. Она также станет сильнее влиять на нашу с вами жизнь, удачу и настроение. Ее пребывание в Козероге 13 июля означает, что мы с вами станем более вялыми, нелюдимыми, замкнутыми. Ждать от кого-то помощи не стоит, ровно как и добрых слов, комплиментов, поддержки. В этот день каждый будет сам за себя.

16 июля — соединение Солнца и Меркурия

Соединение — негативный аспект, который происходит чаще всего как раз между Солнцем и Меркурием, так как они расположены всегда по одну сторону от Земли. Это будет очень опасный день, в который лучше не покидать зону комфорта, не отправляться в дальние путешествия, не тратить много денег. Лучший помощник для нас с вами 16 июля — скромность. Люди с развитым тщеславием и раздутым эго могут потерять всё то, над чем трудились последние пару недель.

28 июля — начало ретроградного движения Юпитера

Последний опасный день июля — день начала ретро-фазы самой большой и тяжелой планеты. В этом положении планета пробудет до 24 ноября. За все эти месяцы может произойти много неприятного. Мы можем утратить силу интуиции, стать жадными, бескомпромиссными. Вероятнее всего, что 28 июля мы почувствуем первую волну негатива, выраженную в странном ощущении беспокойства и отсутствия мотивации, желании что-то делать для своего счастья.