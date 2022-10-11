Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых чаще всего увольняют с работы

Увольнение с работы – одна из самых крупных неприятностей, которая может быть случиться с каждым из нас. Причины могут быть разные: от нарциссизма босса до нерадивости сотрудника.

Однако американские астрологи пришли к выводу, что представители некоторых знаков Зодиака больше подвержены риску потерять работу, чем остальные.

Об этом пишет Фокус.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Представителям этого знака очень трудно прикусить свой язык, особенно когда того требует ситуация. Им плохо удается контролировать свои эмоции, а в сочетании со склонностью высказывать смелые мнения (даже если их о том никто не просит) это часто идет им же во вред. Плюс Овны очень воинственны по своей натуре, им важно первыми пролить кровь или нанести удар. Постоянное желание быть первым или правым делает представителей этого знака весьма строптивыми сотрудниками, от которых часто хочется избавиться руководству.

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)

Если все вокруг сложно, то это практически идеальная ситуация для Дев. Их злит, когда их недооценивают. Это дает Девам чувство цели и позволяет сжигать злобу как топливо для последующего успеха. Представители этого знака ни при каких обстоятельствах не примут тот факт, что их не ценят. Вернее, не ценят в той степени, как Девы сами это видят. Они готовы идти ва-банк, если чувствуют, что их используют. Девы могут сами спровоцировать конфликт с руководством, для них это своего рода способ бегства из надоевшей среды. От таких конфликтных сотрудников, понятное дело, рано или поздно захотят избавиться. Во многих случаях Девы сами являются архитекторами собственного разрушения.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Многие Водолеи мнят себя гениями (на худой конец, самыми умными), а гении, как известно, не любят кому-либо подчиняться. Преклонить колени, проявить гибкость или соблюдать придуманные не ими правилами – это все не в характере Водолеев. Представители этого знака рождены, чтобы быть руководителями или мозговыми центрами. Часто Водолеи сами себя пытаются в этом убедить. Понятное дело, что таких подчиненных не очень любит начальство.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Если представители этого знака испытывают неудовлетворение развитием своей карьеры в офисе, то сами разработают сценарий действий, в результате которых их укажут на дверь. Это относится и к личной жизни Рыб, которые предпочитают быть брошенными партнерами, чем теми, кто сами бросают. Они испытывают подспудный страх прослыть «плохим парнем» или «плохой девочкой». Также у Рыб есть склонность заводить служебные романы. А еще их чаще других в офисе ругают за нарушение правил компании в отношении использования офисной техники.