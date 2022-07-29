Астрологи назвали главные слабости всех знаков Зодиака: Овны — злые, Львы — мстительные

У каждого человека есть что-то, перед чем тот не может устоять.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Этим людям следует работать над своим гневом, поскольку сталкиваясь с этой эмоцией, люди часто перестают себя контролировать.

Телец

Слабая сторона этих людей — отсутствие толерантности. Они считают, что их мнение — истина в последней инстанции, а с другими практически не соглашаются. Более того, они резко неуважительно относятся к тем, кто не согласен с ними.

Близнецы

Слабое место этих людей — черствость и отсутствие эмпатии. Они не умеют проявлять эмоции в ситуациях, в которых это действительно важно. В отношениях со своими партнерами Близнецы не слишком романтичны.

Рак

Слабое место Раков, которое мешает выстроить им нормальные здоровые отношения — это их прямолинейность. Они не подбирают слова, а говорят то, что думают.

Лев

Злопамятность и мстительность — это слабое место уроженцев этого знака Зодиака. Эти люди точно не забудут, если им сделают что-то плохое.

Дева

Высокомерные Девы не всегда находят общий язык в коллективе и новой компании. Поэтому астрологи советуют им быть «попроще».

Весы

Слабость этих людей — лживость. Они часто склонны говорить неправду, что быстро становится известным их окружению и негативно влияет на репутацию.

Скорпион

Эти люди одержимы контролем и планированием. Они могут продумать все на несколько шагов вперед, вот только когда участники этого плана отказываются «подчиняться», начинается настоящий конфликт.

Стрелец

Эти люди также обманывают. Они считают, что если немного «приукрасить» историю, она будет более интересной и яркой. Вот только это быстро рушит ваше доверительное общение с другими людьми.

Козерог

Слабость Козерогов — эгоизм. Звезды советуют научиться любить не только себя, но и близких людей.

Водолей

Критика — то, над чем вам важно работать. Вы всегда критикуете других, стараетесь найти изъяны и недочеты. Однако это плохо. Люди только отворачиваются от вас после всего озвученного негатива.

Рыбы

Неуверенность в себе рушит очень много ваших мечт. Над этим слабым местом важно работать, чтобы в конце концов добиться желаемых результатов.