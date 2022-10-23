Астрологи назвали главных счастливчиков последней недели октября

Этим людям невероятно повезёт, ведь судьба будет на их стороне.

Астрологи рассказали, что могут делать знаки Зодиака в течение последней недели октября, и что у них получится лучше всего.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

У Овнов будет хорошее настроение и прилив вдохновения. Это может быть связано с разными событиями. Например, они встретятся со своими родственниками, их похвалят на работе, выдадут зарплату или начислят премию.

В общем, период коридора затмений принесет уроженцам этого знака Зодиака какие-то мелкие радости, которые в целом направят состояние Овнов положительное русло. Однако минусом будет то, что Овны по-прежнему будут чувствовать усталость. Это может быть связано с большим количеством работы или параллельной загруженностью.

Весы

Вам звезды обещают приток изобилия. Возможно, вам сообщат о том, что хотят повысить оклад, или начислят какую-то социальную помощь. Может быть так, что вы найдете деньги на улице или вам кто-то по ошибке скинет какую-то сумму на счет. Все это — вполне реальная картина происходящего в период с 23 октября по 31 октября.

Звезды говорят, что если в этот период вы правильно распорядитесь деньгами, то они еще не раз вам помогут и принесут хороший «выхлоп».