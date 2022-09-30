Астрологи назвали худших руководителей по знаку Зодиака

Астрологи назвали трех худших руководителей. Ими оказались Раки, Девы и Скорпионы. Они не дадут никому расслабиться и будут постоянно держать работников в напряжении.

Несмотря на то, что эти люди разумны и эрудированы, однако из-за их «острый» язык и характер работникам трудно с ними употребляться.

Об этом пишет 24 канал.

Раки

Раки уязвимы и нестресоустойчивы, что для руководителя очень плохо. Они часто не контролируют свои эмоции и могут грубо обращаться с работниками. Раки не умеют входить в чью-либо ситуацию и тяжело воспринимают личные просьбы подчиненных.

Девы

Если Девы становятся руководителями, то быстро начинают чувствовать свою власть и преимущества на других, и начинают злоупотреблять этим. Девы любят, чтобы им угождали: делали комплименты, хвалили, проявляли регулярные знаки внимания. Тогда они для своих любимчиков сделают все возможное, чтобы повысить их должность и зарплату.

Скорпионы

Скорпионы очень дипломатичны и компромиссны. Работники руководствуются их добротой и часто выполняют свои задачи недобросовестно. Затем от этого страдают все – в первую очередь руководство. Скорпионы не умеют управлять людьми, поэтому нередко с ними коллектив относится с безразличием к своим обязательствам.