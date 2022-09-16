Астрологи назвали лучшие комплименты для каждого знака Зодиака

Не зря говорят, что к каждому человеку есть свой особый подход.

Овен

Овны обожают, когда им говорят комплименты. Больше всего им по душе, когда окружающие хвалят их внешность. Например, сильные руки, широкие плечи и ровную осанку. Это прибавляет им уверенности в себе.

Телец

Тельцы ликуют, когда слышат что-то о своих волосах. Им важно знать от окружения то, что у них хорошая прическа, что им очень идет их новая стрижка или новый цвет волос. В общем, если хотите понравиться Тельцам, обязательно сделайте акцент на этом.

Близнецы

А вот Близнецам абсолютно не интересны аспекты, связанные с внешностью. Им важно знать, что их труд ценят и любят.

Именно поэтому им льстят комплименты в адрес их работы. Похвалите их за профессионализм и они будут к вам прислушиваться.

Рак

Раки очень скромные люди, но очень внимательны к мелочам. Астрологи утверждают, что им очень нравится, когда окружающие делают им комплименты касательно новых сережек, маникюра или новой кофточки.

Лев

Львы очень любят себя, поэтому и очень любят комплименты. Они любят, когда их хвалят за все: за внешность, за профессиональные достижения, за личные победы. Но больше всего они в восторге от фразы: «Ты меня вдохновляешь!».

Дева

Правильный комплимент для знака Зодиака Дева — это фраза: «Ты никогда не перестаешь меня удивлять!». Во-первых, Девы очень смекалистые и креативные, а во-вторых, ну кому не нравится, что их сильные стороны замечают и ценят?

Весы

Если хотите сделать комплимент Весам, скажите им: «Я знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать!». Уроженцы этого знака Зодиака очень заботливые, поэтому им важно знать, что их старания и труды ценят.

Скорпион

Хорошим комплиментом послужит оценка их внешнего вида. Дело касается не банальных комплиментов, а похвала какой-то отдельной их части тела.

Например, можете сказать, что у них очень красивые глаза или губы, стройная фигура или классный аутфит.

Стрелец

Стрельцы — те еще благодетели. Они любят помогать окрущающим, поэтому если хотите сделать им комплимент, скажите что-то об их доброте и милосердии. Но не забудьте упомянуть и о том, что они хорошо выглядят. Особенно если речь идет о комплиментах девушкам.

Козерог

Если перечислять лучшие комплименты для каждого знака Зодиака, то Козерогам точно хочется слышать о фигуре. Скажите им, что они заметно похудели, или о том, что их новый наряд их очень стройнит. Они будут в восторге!

Водолей

Уроженцы этого знака Зодиака краснеют от удовольствия, слыша хвалебные речи в свой адрес. Лучшим способом привлечь внимание Водолеев будет точная оценка его способностей. Это может быть комплимент его заслугам на работе или учебе. Например: «Ты отлично справился с задачей, но это не удивительно, ведь ты очень умный/умная».

Рыбы

Рыбы очень любят шутить, поэтому лучшим комплиментам для них будет фраза «Ты всегда задаешь мне настроение!» или «Мне нравится твое чувство юмора!».