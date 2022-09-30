Астрологи назвали мужчин-неудачников по знаку Зодиака

В современном мире все больше можно встретить успешных женщин. Они целенаправленны, уверены в себе и занимают руководящие должности. В то же время встречаются немало мужчин, которым не везет в жизни, и все у них рушится с рук.

В этой жизни есть люди, которым везет буквально на каждом шагу, но есть и такие, у которых вся жизнь идет не по плану.

Об этом пишет 24 канал.

Астрологи рассказали, что больше всего в жизни не везет Козерогам, Скорпионам и Девам.

Козероги

За какие бы дела Козероги ни взялись, у них все рушится с рук. Им нужно постоянно обо всем напоминать и просить помощи, однако не факт, что они вас смогут выручить и пригодиться. Часто у Козерогов проблемы на работе: они ничего не успевают и пропускают рабочие смены.

Скорпионы

Скорпионам очень трудно приставать к миру, где нужно брать на себя ответственность и самому принимать решения. Именно поэтому они так часто терпят поражение. Ему постоянно нужно находиться под чьей-то опекой – родной матери или жены.

Девы

Несмотря на энергичность Дев, им не везет так, как хотелось бы. Мужчины всегда живут в постоянном напряжении. У них много комплексов и они не умеют с ними справиться. Им не хватает сил и энергии для того, чтобы добиться преимущества над окружающими хотя бы в чем-то.